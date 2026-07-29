Șofer prins cu o alcoolemie de 1,81 mg/l în aerul expirat, la Roșiori. Ce înseamnă această valoare

Un bărbat de 45 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului în comuna Roșiori.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a petrecut în seara de 28 iulie, în jurul orei 20:30, când o patrulă din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian a oprit pentru control un autoturism condus de bărbat.

La testarea cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o valoare de 1,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus ulterior la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei reale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ce înseamnă o alcoolemie de 1,81 mg/l

Valoarea afișată de etilotest este exprimată în miligrame de alcool pe litru de aer expirat (mg/l) și nu trebuie confundată cu alcoolemia din sânge, exprimată în grame la mie (g/l sau ‰).

Ca regulă orientativă, 1,81 mg/l alcool în aerul expirat corespunde, în multe cazuri, unei alcoolemii de aproximativ 3,6–3,8‰ în sânge, însă valoarea exactă este stabilită exclusiv prin analiza probelor biologice.

O astfel de concentrație indică o intoxicație alcoolică severă, asociată în mod obișnuit cu reflexe mult încetinite, tulburări de echilibru și de coordonare, vedere afectată și o capacitate redusă de a aprecia corect situațiile din trafic.

Când apare coma alcoolică?

Nu există o valoare exactă la care o persoană intră în comă alcoolică, deoarece toleranța la alcool diferă foarte mult de la un individ la altul. Totuși, literatura medicală oferă câteva repere:

0,5–1,5‰ – euforie, scăderea atenției și a reflexelor.

– euforie, scăderea atenției și a reflexelor. 1,5–2,5‰ – tulburări evidente de coordonare, mers nesigur, vorbire îngreunată.

– tulburări evidente de coordonare, mers nesigur, vorbire îngreunată. 2,5–3,5‰ – stare de ebrietate severă, confuzie, somnolență accentuată, risc crescut de accidente.

– stare de ebrietate severă, confuzie, somnolență accentuată, risc crescut de accidente. 3,5–4,0‰ – intoxicație alcoolică foarte gravă; multe persoane își pierd cunoștința, iar funcțiile vitale pot începe să fie afectate.

– intoxicație alcoolică foarte gravă; multe persoane își pierd cunoștința, iar funcțiile vitale pot începe să fie afectate. Peste 4,0‰ – risc major de comă alcoolică, deprimarea respirației și deces, dacă nu se intervine medical de urgență.

Important: Unele persoane fără obișnuință la alcool pot intra în comă la valori sub 4‰, în timp ce consumatorii cronici pot rămâne conștienți chiar și la alcoolemii foarte mari. De aceea, gravitatea nu este dată doar de cifră, ci și de starea clinică a persoanei.

De reținut: O valoare de 1,81 mg/l alcool în aerul expirat poate corespunde aproximativ unei alcoolemii de 3,6–3,8‰ în sânge, adică un nivel aflat foarte aproape de intervalul în care poate apărea coma alcoolică, în funcție de particularitățile fiecărei persoane.

De ce poate fi etilotestul mai mare decât alcoolemia din sânge

Specialiștii atrag atenția că există situații în care aparatul etilotest poate indica o valoare foarte ridicată fără ca aceasta să reflecte încă nivelul alcoolului ajuns în sânge.

Acest lucru se întâmplă mai ales dacă șoferul a consumat alcool cu puțin timp înainte de a fi oprit. În primele zeci de minute după consum, în cavitatea bucală și în căile respiratorii rămân vapori de alcool care pot influența măsurătoarea din aerul expirat. În același timp, alcoolul nu a fost încă absorbit complet în sânge, astfel încât rezultatul analizelor de laborator poate fi diferit, uneori semnificativ mai mic.

Din acest motiv, în toate cazurile în care etilotestul indică o valoare ce atrage răspunderea penală, polițiștii conduc persoana la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatul analizelor de sânge este cel care stabilește oficial alcoolemia și constituie principala probă în dosarul penal.