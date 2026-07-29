De ce sunt chemați absolvenții de liceu la recrutare dacă armata nu mai este obligatorie? Ce spune, de fapt, legea

În fiecare an, odată cu absolvirea liceului, mulți tineri primesc de la centrele militare documente prin care sunt invitați să se prezinte pentru luarea în evidență militară. Pentru unii, surpriza este totală: „Nu s-a desființat armata obligatorie? De ce mai sunt chemat?”

Răspunsul scurt este că nu este vorba despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu, ci despre aplicarea unei legi aflate în vigoare de aproape două decenii.

Serviciul militar nu a fost desființat, ci suspendat

Confuzia pornește chiar de la formularea legii.

În România, serviciul militar obligatoriu nu a fost abrogat, ci suspendat pe timp de pace prin Legea nr. 395/2005, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Diferența este importantă.

Legea prevede că executarea serviciului militar obligatoriu este suspendată cât timp țara se află în stare de pace, iar Armata Română funcționează pe bază de voluntariat.

Ce se întâmplă în caz de război sau mobilizare

Același act normativ stabilește însă că, pe durata stării de război, a stării de mobilizare sau a stării de asediu, executarea serviciului militar devine din nou obligatorie, în condițiile prevăzute de lege.

Din acest motiv, statul trebuie să știe cine sunt cetățenii care pot avea obligații militare în asemenea situații excepționale.

Aici intervine procedura de recrutare și evidență militară.

De ce sunt chemați tinerii la centrul militar

Legea obligă cetățenii români de sex masculin ca, în termen de șase luni de la împlinirea vârstei de 18 ani, să se prezinte la centrul militar doar pentru:

luarea în evidență militară;

consemnarea opțiunilor privind îndeplinirea obligațiilor militare în situațiile prevăzute de lege;

primirea adeverinței de recrutare.

Important este faptul că această prezentare nu înseamnă încorporare și nici începerea pregătirii militare. Este doar o formalitate administrativă prin care statul își actualizează evidențele.

Nu este o măsură nouă

În contextul războiului din Ucraina, astfel de convocări au generat periodic îngrijorare și numeroase speculații pe rețelele sociale.

Ministerul Apărării Naționale a precizat în repetate rânduri că nu există o mobilizare a tinerilor și nici o reintroducere a serviciului militar obligatoriu, iar chemarea la evidența militară reprezintă aplicarea unei obligații legale existente încă din 2005.

Există și sancțiuni

Legea prevede că neprezentarea la centrul militar în termenul legal constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 100 și 300 de lei.

Concluzia

Faptul că absolvenții de liceu sunt chemați la recrutare nu înseamnă că România pregătește revenirea la armata obligatorie și nici că tinerii vor fi încorporați.

Procedura există deoarece legea nu a eliminat serviciul militar obligatoriu, ci i-a suspendat aplicarea pe timp de pace. În eventualitatea unor situații excepționale – precum războiul, mobilizarea sau starea de asediu – statul trebuie să dispună de evidențe actualizate privind persoanele care au obligații militare.

Prin urmare, convocarea la centrul militar reprezintă o măsură administrativă prevăzută de lege de aproape 20 de ani și nu un semnal că serviciul militar obligatoriu ar fi fost reintrodus.