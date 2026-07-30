De ce a respins Tribunalul Bacău cererea lui Adrian Cotârleț. Instanța nu a spus că revocarea este legală

Hotărârea Tribunalului Bacău prin care a fost respinsă cererea de suspendare formulată de managerul Spitalului Municipal Moinești, dr. Adrian Cotârleț, a generat numeroase interpretări. Din minuta publicată pe portalul instanțelor rezultă însă că judecătorii nu s-au pronunțat asupra legalității revocării sale din funcție, ci doar asupra admisibilității procedurii prin care acesta a solicitat suspendarea executării hotărârii Consiliului Local.

Ce a decis, de fapt, Tribunalul

În minuta pronunțată la 29 iulie, Tribunalul Bacău a stabilit două aspecte importante.

În primul rând, instanța a respins excepția lipsei calității procesuale active, invocată de Consiliul Local Moinești. Cu alte cuvinte, judecătorii au apreciat că Adrian Cotârleț este persoana îndreptățită să conteste în instanță măsura care îl privește și are dreptul să formuleze acțiunea.

În al doilea rând, tribunalul a admis excepția inadmisibilității cererii de suspendare, invocată atât din oficiu, cât și de pârât prin întâmpinare. Pe acest temei, cererea de suspendare a fost respinsă ca inadmisibilă.

Ce înseamnă „inadmisibilă”

Termenul poate crea confuzie. El nu înseamnă că instanța a constatat că revocarea lui Adrian Cotârleț este legală sau justificată.

O cerere este declarată inadmisibilă atunci când judecătorul apreciază că ea nu poate fi analizată pe fond în cadrul procedurii folosite, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru acel tip de demers.

Prin urmare, tribunalul nu a analizat dacă hotărârea Consiliului Local din 16 iulie este legală sau nu și nici dacă motivele revocării sunt întemeiate.

Revocarea rămâne în vigoare

Consecința practică este că hotărârea Consiliului Local Moinești produce în continuare efecte, întrucât suspendarea executării nu a fost dispusă.

Acest lucru nu înseamnă însă că litigiul privind legalitatea revocării este închis. Soluția pronunțată privește exclusiv cererea de suspendare și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare.

În paralel, fostul manager poate continua demersurile judiciare prin care contestă pe fond încetarea mandatului său, instanța urmând să stabilească ulterior dacă hotărârea Consiliului Local respectă sau nu dispozițiile legale.

De ce este importantă diferența

În spațiul public au apărut interpretări potrivit cărora Tribunalul ar fi confirmat legalitatea revocării lui Adrian Cotârleț. Din minuta publicată nu rezultă însă o asemenea concluzie.

Singurul lucru stabilit până în acest moment este că solicitarea de suspendare nu poate fi analizată în forma în care a fost formulată. Legalitatea hotărârii Consiliului Local rămâne o chestiune care va putea fi analizată distinct, în cadrul procesului pe fond, dacă acesta va continua.

Rămâne de văzut care sunt argumentele complete ale instanței, acestea urmând să fie cunoscute odată cu redactarea motivării hotărârii.

În lipsa motivării, una dintre explicațiile plauzibile este că Tribunalul a apreciat că suspendarea executării Hotărârii Consiliului Local nu putea fi solicitată prin procedura aleasă de reclamant. Aceasta ar explica de ce instanța a calificat cererea ca inadmisibilă, fără a intra în analiza legalității revocării lui Adrian Cotârleț.