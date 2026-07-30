CJ Bacău: Serviciile esențiale ale SJU Bacău au funcționat fără întreruperi în timpul grevei din Sănătate

Președinta Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, susține că activitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău s-a desfășurat fără întreruperi la nivelul serviciilor esențiale în timpul grevei generale din sistemul sanitar și salută decizia Guvernului de a aproba memorandumul privind deblocarea angajărilor în spitale.

Potrivit acesteia, pe parcursul acestei săptămâni a monitorizat permanent situația din cadrul SJU Bacău, prin discuții cu conducerea unității, solicitări de informări și vizite de lucru, pentru a se asigura că pacienții beneficiază în continuare de îngrijirile necesare.

Conform informațiilor transmise de managementul spitalului, măsurile organizatorice adoptate au permis funcționarea fără sincope a structurilor critice, inclusiv Unitatea de Primiri Urgențe, secțiile ATI, blocul de nașteri, serviciile de dializă, laboratoarele, imagistica medicală și farmacia. În această perioadă, aproximativ 700 de pacienți internați au primit în continuare tratament și îngrijiri medicale, iar consultațiile și intervențiile care nu reprezentau urgențe au fost reprogramate doar acolo unde a fost necesar.

Cristina Breahnă-Pravăț a apreciat modul în care personalul medical și auxiliar a gestionat perioada grevei, mulțumind atât angajaților, cât și echipei de conducere a Spitalului Județean de Urgență Bacău pentru profesionalism și responsabilitate.

În același timp, președinta CJ Bacău a salutat aprobarea memorandumului și promovarea modificărilor legislative care permit reluarea angajărilor în unitățile sanitare, inclusiv în cele aflate în subordinea autorităților publice locale.

„Pentru spitalele din județul Bacău, această măsură este una esențială. Deblocarea posturilor, chiar și parțială, înseamnă mai mulți medici, mai mulți asistenți medicali și mai mulți profesioniști care să răspundă nevoilor pacienților și să reducă presiunea asupra personalului existent”, a transmis Cristina Breahnă-Pravăț.

Aceasta a precizat că măsura este necesară pentru diminuarea deficitului de personal din sistemul sanitar și pentru consolidarea capacității spitalelor de a răspunde nevoilor comunităților locale. Totodată, a subliniat că problemele din sănătate pot fi rezolvate doar prin dialog, responsabilitate și decizii asumate, astfel încât pacienții să rămână în centrul tuturor politicilor și măsurilor adoptate.