Jandarm aflat în timpul liber a observat doi tineri cu comportament suspect. Asupra unuia au fost găsite substanțe susceptibile a fi interzise

Un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, aflat în timpul liber, a contribuit marți, 29 iulie, la depistarea unei persoane asupra căreia au fost descoperite substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:25, pe strada Panselelor din municipiul Bacău. Potrivit Jandarmeriei, militarul a observat doi bărbați care aveau un comportament suspect, existând indicii că ar fi consumat substanțe interzise. Acesta a solicitat imediat intervenția unui echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău.

Ajunși la fața locului, jandarmii au efectuat verificări și au controlat corporal una dintre persoane. În urma controlului, asupra acesteia a fost găsită o cantitate redusă de substanță vegetală de culoare verde-oliv, ambalată în folie de aluminiu, susceptibilă de a face parte din categoria substanțelor interzise.

Substanța a fost ridicată și trimisă pentru expertizare, urmând ca analizele de laborator să stabilească natura acesteia. În funcție de rezultate, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău au apreciat reacția colegului aflat în timpul liber, subliniind că spiritul de observație și intervenția sa promptă au făcut posibilă verificarea rapidă a situației și continuarea cercetărilor de către structurile competente.