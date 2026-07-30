România digitală, episodul următor: după Cadastru, atac informatic la Penitenciare

La numai câteva zile după atacul informatic care a afectat sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), o nouă instituție importantă a statului român a devenit ținta hackerilor. Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a confirmat că infrastructura sa informatică a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware, însă precizează că activitățile esențiale din sistemul penitenciar nu au fost afectate.

Potrivit celui mai recent comunicat transmis joi, 30 iulie, echipele tehnice ale ANP, împreună cu autoritățile competente în domeniul securității cibernetice, continuă investigațiile și procesul de restaurare a sistemelor informatice compromise.

În prezent, activitatea penitenciarelor se desfășoară în condiții normale, fiind utilizate comunicațiile telefonice și radio pentru asigurarea continuității operaționale. De asemenea, persoanele private de libertate beneficiază în continuare de toate drepturile prevăzute de lege.

Atacul a început în noaptea de 28 spre 29 iulie

Ancheta este încă în desfășurare, iar specialiștii nu au stabilit deocamdată vectorul inițial de compromitere a rețelei. Totuși, a fost reconstituită cronologia incidentului.

Conform datelor furnizate de ANP, atacul a debutat în noaptea de 28 iulie, în apropierea miezului nopții, și s-a desfășurat până în dimineața zilei de 29 iulie.

Procesul de criptare a datelor a început în jurul orei 07:00, iar primele fișiere criptate au fost confirmate la ora 07:35. Prima alertă privind indisponibilitatea unor sisteme fusese primită încă de la ora 07:15.

În mai puțin de o oră, până la ora 07:50, Administrația Națională a Penitenciarelor a activat protocolul de izolare completă între toate unitățile din țară. Având în vedere numărul mare de penitenciare și structuri aflate în subordine, deconectarea fizică a echipamentelor a fost finalizată până la ora 10:00.

Bazele de date esențiale nu au fost compromise

Primele verificări arată că bazele de date critice și copiile de siguranță ale aplicațiilor importante nu au fost afectate.

Printre acestea se numără și IMSWeb, aplicația utilizată pentru evidența persoanelor private de libertate, considerată unul dintre sistemele informatice esențiale ale ANP.

În schimb, unele baze de date secundare au fost afectate parțial. Specialiștii analizează posibilitățile de restaurare, după finalizarea verificărilor și eliminarea completă a eventualelor vulnerabilități rămase în infrastructură.

ANP subliniază că, în acest moment, nu există impact asupra activităților esențiale ale sistemului penitenciar, iar împreună cu instituțiile responsabile din domeniul securității cibernetice este elaborat un plan pentru readucerea în funcțiune a tuturor sistemelor informatice.

Al doilea atac major asupra unei instituții publice într-o săptămână

Incidentul vine la scurt timp după atacul informatic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unde mai multe servicii electronice au devenit indisponibile, iar activitatea a fost perturbată la nivel național.

Succesiunea acestor incidente ridică noi semne de întrebare privind nivelul de protecție cibernetică al infrastructurilor informatice ale instituțiilor publice din România și evidențiază importanța existenței unor copii de siguranță funcționale și a unor proceduri rapide de izolare a sistemelor compromise.

Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice informații privind identitatea grupării de hackeri sau modalitatea prin care atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ancheta este în desfășurare, iar instituția anunță că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor putea fi făcute publice.