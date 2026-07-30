Atletism: Patru băcăuani la Campionatele Mondiale U20 din America!

Sportivii Daria Vrînceanu, Delia Aștefănoaie, Raul Filimon și antrenorul Cristi Nemțeanu vor reprezenta Bacăul și România la Mondialele de juniori programate între 5 și 9 august, la Oregon, în Statele Unite

Atletismul băcăuan continuă să fie la înălțime. Fluturând tricolorul românesc. La Europenele Under 18 derulate luna aceasta, la Rieti, în Italia, lotul României a inclus patru atleți băcăuani: Alessia Burcă, Amelia Negulescu (ambele SCM Bacău), Delia Aștefănoaie (CSM Bacău) și David Sârbu (CSM/ CSȘ).

Tot patru băcăuani vor fi prezenți și la Campionatele Mondiale U20 programate în perioada 5-9 august la Oregon, în Statele Unite ale Americii: trei sportivi și un antrenor. Trio-ul este compus din Daria Vrînceanu (SCM), Delia Aștefănoaie (CSM) și Raul Filimon (SCM), iar antrenorul este Cristi Nemțeanu, cel alături de care Daria Vrînceanu s-a laureat anul trecut vice-campioană europeană U20 la triplusalt.

La Mondialele din America, Daria, proaspătă campioană bacanică U20, va lua startul în proba de triplusalt, cu toate că ea își realizase baremul de participare și la lungime. La doar 16 ani, eleva Teodorei Jercălău de la CSM Bacău, Delia Aștefănoaie (finalistă la Europene U18 din Italia), continuă să ardă etapele, reprezentând România la 400 metri garduri, alături de campioana Europeană U20 en-titre a probei, Ștefania Uță, atletă cu dublă legitimare: CS Vâlcea 1924/ CSM Onești.

Și la aruncarea greutății, România va conta la Oregon pe doi sportivi, unul dintre aceștia fiind Raul Filimon, antrenat la SCM Bacău de fosta campioană europeană și mondială la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte.

În fine, în cadrul staff-ului tehnic pe care delegația tricoloră îl va deplasa peste Ocean îl regăsim ca antrenor de sărituri pe Cristi Nemțeanu, tehnicianul cu peste 600 de medalii naționale și internaționale în cei 29 de ani de antrenorat.

Așadar, un adevărat careu băcăuan de ași la Mondialele U20 din America, de săptămâna viitoare. Să fluture tricolorul! Cât mai sus!