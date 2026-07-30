Permisul auto, condiționat de reguli medicale mai stricte. Ministerul Sănătății propune schimbări importante pentru șoferi

Ministerul Sănătății pregătește modificarea condițiilor medicale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să obțină sau să își reînnoiască permisul de conducere. Un proiect de ordin, aflat în dezbatere publică, actualizează normele privind aptitudinile fizice și psihice necesare pentru conducerea autovehiculelor, în conformitate cu o directivă europeană adoptată în 2025.

Scopul noilor reguli este creșterea siguranței rutiere și reducerea numărului de accidente provocate de afecțiuni medicale incompatibile cu șofatul. Totodată, România urmărește armonizarea legislației cu standardele aplicate în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Teste mai detaliate pentru vedere

Una dintre cele mai importante modificări vizează evaluarea capacității vizuale. Proiectul introduce criterii actualizate privind acuitatea vizuală, câmpul vizual, sensibilitatea la contrast și vederea în condiții de lumină scăzută.

Documentul tratează și situațiile persoanelor care văd doar cu un singur ochi sau suferă de diplopie (vedere dublă), stabilind condițiile în care acestea pot fi considerate apte pentru a conduce. Normele vor continua să facă diferența între șoferii din grupa 1 (conducători amatori) și cei din grupa 2 (șoferi profesioniști), pentru care cerințele medicale rămân mai stricte.

Reguli noi pentru afecțiunile psihice

Proiectul actualizează și criteriile referitoare la sănătatea mintală. Permisul nu va putea fi acordat sau reînnoit persoanelor care suferă de tulburări psihice grave ori de afecțiuni care afectează în mod semnificativ capacitatea de judecată, comportamentul sau adaptabilitatea.

Există însă și posibilitatea unor excepții. Dacă persoana este evaluată favorabil de un medic specialist și primește un aviz medical autorizat, aceasta poate obține sau păstra permisul de conducere, cu condiția respectării unui program de monitorizare medicală periodică, stabilit în funcție de fiecare caz.

Șansă pentru foștii dependenți de alcool

O noutate importantă privește persoanele care au avut probleme de dependență de alcool. Acestea nu vor mai fi excluse automat de la obținerea permisului.

Proiectul prevede că permisul poate fi acordat sau reînnoit după o perioadă de abstinență demonstrată, dacă persoana a urmat un program de reabilitare sub supraveghere medicală și primește un aviz favorabil din partea medicilor. În plus, vor fi impuse controale medicale periodice pentru verificarea menținerii stării de sănătate.

Drogurile și medicamentele rămân incompatibile cu șofatul

În ceea ce privește consumul de droguri și anumite medicamente cu efect asupra sistemului nervos, regulile de bază nu se modifică. Persoanele dependente de substanțe psihotrope sau cele care urmează tratamente ce afectează capacitatea de a conduce în siguranță nu vor putea conduce autovehicule.

Noul proiect introduce însă o evaluare mai individualizată a fiecărui caz, astfel încât medicii să poată stabili restricții adaptate situației concrete a pacientului, în locul unei abordări uniforme.

Când vor intra în vigoare noile reguli

Deocamdată, modificările sunt doar în faza de consultare publică. Pentru a produce efecte, ordinul trebuie aprobat de ministrul Sănătății și publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va fi adoptat în forma propusă, noul act normativ va actualiza Ordinul nr. 1.162/2010 și va alinia România la prevederile Directivei (UE) 2025/2205 privind permisele de conducere, introducând criterii medicale mai moderne și mai clare pentru evaluarea aptitudinii de a conduce.