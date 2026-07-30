Hotărârile adoptate de Guvernul demis, atacate în instanță. Adrian Toni Neacșu: „Șase au fost deja suspendate”

Au fost deschise o serie de acțiuni în contencios administrativ prin care se solicită suspendarea hotărârilor adoptate de Guvern după demiterea sa, susținând că Executivul și-a depășit competențele constituționale. Potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, șase dintre aceste hotărâri au fost deja suspendate de instanță, iar alte cinci dosare sunt programate pentru judecată pe 3 august.

Partidul Social Democrat a solicitat în instanță suspendarea a 11 hotărâri de guvern adoptate după demiterea Executivului, apreciind că acestea au fost emise cu încălcarea limitelor constituționale aplicabile unui guvern interimar.

Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor și prezentate de avocatul Adrian Toni Neacșu, dosarele au fost înregistrate la Curtea de Apel București și au ca obiect suspendarea executării unor hotărâri de guvern, printre care HG nr. 509/2026, 511/2026, 530/2026, 545/2026, 546/2026, 547/2026 și 570/2026.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, avocatul afirmă că șase dintre cererile de suspendare au fost admise de instanță, iar restul urmează să fie analizate în 3 august, în procedură de ordonanță președințială, utilizată pentru soluționarea cauzelor urgente.

„Guvernul e în blocaj, unul normal, pentru că e demis”, susține Adrian Toni Neacșu, care afirmă că un executiv demis nu poate promova politici publice noi, ci doar poate administra treburile curente ale statului.

Avocatul extinde critica și asupra actelor emise la nivel ministerial. Acesta susține că aceeași limitare de competență se aplică și miniștrilor dintr-un guvern demis și dă ca exemplu Ordinul ministrului Educației nr. 4.137/2026 privind aprobarea Cadrului de Referință al Curriculumului Național, despre care afirmă că ar putea fi atacat în instanță pentru depășirea competențelor unui executiv interimar.

Neacșu mai arată că ordinele de ministru nu sunt supuse avizului de legalitate al Consiliului Legislativ, ceea ce, în opinia sa, poate genera acte normative vulnerabile din punct de vedere juridic și o stare de incertitudine legislativă.

În sprijinul argumentației sale, avocatul invocă prevederile constituționale referitoare la atribuțiile limitate ale unui guvern demis și susține că acestea impun adoptarea exclusivă a măsurilor necesare administrării curente a treburilor publice, până la învestirea unui nou cabinet.

Până la această oră, Guvernul nu a prezentat un punct de vedere oficial cu privire la afirmațiile avocatului Adrian Toni Neacșu și la hotărârile instanței invocate de acesta.