ISU Bacău a câștigat etapa zonală a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență

Lotul sportiv al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău s-a clasat pe primul loc în clasamentul general al etapei zonale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, desfășurată la Iași, după ce a câștigat toate cele patru probe din competiție.

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău au obținut locul I în clasamentul general al etapei zonale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență, organizată în municipiul Iași.

Echipa ISU Bacău a dominat competiția, clasându-se pe primul loc la toate cele patru probe: scara de fereastră, pista cu obstacole pe 100 de metri, ștafeta 4×100 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă.

Rezultatele au fost completate și de performanțe remarcabile în clasamentul individual. Soldatul Avram Claudiu a câștigat locul I la proba „Scara de fereastră”, în timp ce soldatul Kolcsar Janos Pal s-a clasat pe locul al II-lea, iar soldatul Ardeleanu Andrei pe locul al III-lea la proba „Pista cu obstacole pe 100 de metri”.

Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență sunt considerate cea mai importantă competiție profesională destinată pompierilor militari, având rolul de a verifica și perfecționa deprinderile practice, pregătirea fizică și capacitatea de lucru în echipă, esențiale în intervențiile pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Potrivit conducerii ISU Bacău, rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat de pregătire și profesionalism al salvatorilor băcăuani. Reprezentanții inspectoratului i-au felicitat pe membrii lotului pentru performanța obținută și le-au transmis succes la etapa națională a competiției.