Comuna Mănăstirea Cașin are stații inteligente de autobuz. Investiția include și bănci smart și iluminat modern

Locuitorii comunei Mănăstirea Cașin beneficiază, începând de ieri, de noi facilități pentru transportul public, după finalizarea și recepționarea unei investiții care a vizat amenajarea unor stații moderne de autobuz.

Potrivit primarului George-Adrian Bucur, proiectul a inclus montarea a patru stații inteligente de autobuz, două bănci inteligente și doi stâlpi de iluminat modern, investiția având ca scop creșterea confortului și siguranței persoanelor care utilizează transportul public.

„Lucrările au fost finalizate și recepționate. Este o investiție realizată pentru confortul și siguranța celor care folosesc transportul public, dar și un nou pas în modernizarea comunei noastre”, a transmis edilul.

Noile dotări contribuie la modernizarea spațiului public și fac parte din demersurile administrației locale de îmbunătățire a infrastructurii destinate cetățenilor.

Primarul a făcut totodată un apel către locuitorii comunei să protejeze noile amenajări.

„Vă rog să le păstrăm așa cum arată astăzi. Sunt bunuri ale întregii comunități și depinde de fiecare dintre noi să avem grijă de ele”, a transmis George-Adrian Bucur.