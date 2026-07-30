Bacăul găzduiește cea de-a III-a ediție a „Olimpiadei Tanchiștilor”

Garnizoana Bacău găzduiește, în această săptămână, cea de-a III-a ediție a „Olimpiadei Tanchiștilor”, competiție care reunește cele mai bine pregătite plutoane din cinci batalioane de tancuri ale Forțelor Terestre Române.

Pe durata concursului, militarii își vor demonstra nivelul de instruire, profesionalismul și capacitatea de a acționa în echipă în cadrul unor probe complexe, concepute pentru a evalua atât deprinderile tactice, cât și rezistența fizică.

Competiția urmărește să evidențieze performanțele echipajelor de tancuri și să contribuie la perfecționarea pregătirii militare, prin schimbul de experiență între structurile participante și promovarea spiritului competitiv.

„Olimpiada Tanchiștilor” reunește anual cele mai bine pregătite subunități de profil din cadrul Forțelor Terestre Române și reprezintă unul dintre cele mai importante exerciții de evaluare a nivelului de instruire al militarilor din arma tancuri.