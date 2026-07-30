Comunicat de presă

Comunicat de presăComunicat de presăComunicat de presă Deșteptarea30 iulie 2026se citește în mai puțin de 1 min.AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookXWhatsAppTelegramVK Bacăul găzduiește cea de-a III-a ediție a „Olimpiadei Tanchiștilor”35 de ani de la tragedia de la Belci. La Onești au fost pomeniți cei 31 de oameni care și-au pierdut viața în inundațiile...VIDEO | A7: Imagini noi de pe șantierul nodului rutier Bacău Nord. Cum arată lucrările la sfârșitul lunii iulieDe ce a respins Tribunalul Bacău cererea lui Adrian Cotârleț. Instanța nu a spus că revocarea este legalăCJ Bacău: Serviciile esențiale ale SJU Bacău au funcționat fără întreruperi în timpul grevei din SănătateRomânia digitală, episodul următor: după Cadastru, atac informatic la PenitenciareSecunde care salvează vieți! Primul ajutor este extrem de important pentru salvarea de vieți omenești.Prosumatorii câștigă sau pierd? Ce schimbă noua lege și cum ar trebui privită o investiție în panouri fotovoltaice după 2026Atletism: Patru băcăuani la Campionatele Mondiale U20 din America!Permisul auto, condiționat de reguli medicale mai stricte. Ministerul Sănătății propune schimbări importante pentru șoferi