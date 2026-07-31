Violența domestică rămâne o problemă în județul Bacău. Polițiștii au emis 653 de ordine de protecție provizorii în șase luni

Polițiștii băcăuani au emis 653 de ordine de protecție provizorii în primele șase luni ale anului 2026, în urma intervențiilor la cazuri de violență domestică, potrivit bilanțului prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Datele arată că fenomenul continuă să reprezinte una dintre principalele provocări cu care se confruntă forțele de ordine.

Din totalul măsurilor dispuse de polițiști, 194 au fost confirmate ulterior de instanțele de judecată, care au emis ordine de protecție pe baza ordinelor provizorii. În total, judecătorii au dispus 453 de ordine de protecție în primele șase luni ale anului.

Ordinul de protecție provizoriu este emis de polițiști atunci când, în urma evaluării riscului, constată că viața, integritatea fizică sau libertatea unei persoane sunt puse în pericol printr-un act de violență domestică. Măsura are caracter temporar și poate impune, printre altele, evacuarea agresorului din locuință, interzicerea apropierii de victimă sau predarea armelor deținute legal.

Ulterior, cazul este înaintat instanței de judecată, care decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție cu o durată mai mare.

Potrivit conducerii IPJ Bacău, prevenirea violenței în familie s-a numărat și în acest an printre prioritățile instituției. Alături de intervențiile operative, polițiștii au desfășurat campanii și activități de informare dedicate prevenirii acestui fenomen, în cadrul programelor preventive implementate în județ.

Bilanțul activității din primul semestru al anului 2026 evidențiază că, deși unele forme de criminalitate, precum furturile, sunt în scădere, cazurile de violență domestică continuă să necesite intervenții frecvente și măsuri rapide pentru protejarea victimelor.