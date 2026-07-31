Incendiile s-au înmulțit în județul Bacău. Focul deschis rămâne principala cauză

Numărul incendiilor produse în județul Bacău a crescut în prima jumătate a anului 2026, chiar dacă, per ansamblu, intervențiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” au fost mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit bilanțului prezentat de ISU Bacău, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie au fost înregistrate 476 de incendii, cu 4,4% mai multe față de primul semestru din 2025. Dintre acestea, 138 au fost incendii de vegetație uscată, fenomen care continuă să reprezinte o provocare pentru pompieri, în special în perioadele cu temperaturi ridicate și secetă.

Cele mai multe incendii au afectat locuințe, anexe gospodărești și terenuri aflate în proprietatea cetățenilor. Analiza cauzelor arată că focul deschis rămâne principalul factor generator al incendiilor, fiind urmat de coșurile de fum defecte sau necurățate și de instalațiile electrice defecte. Împreună, aceste trei cauze au provocat peste 70% dintre incendiile înregistrate în județ.

În ciuda creșterii numărului de incendii, activitatea totală a ISU Bacău a înregistrat o scădere de aproximativ 12%, pompierii și echipajele SMURD intervenind la peste 6.000 de evenimente în primele șase luni ale anului, echivalentul a peste 33 de intervenții în fiecare zi.

Bilanțul arată și impactul intervențiilor desfășurate de salvatori. În primul semestru, pompierii au salvat sau au acordat asistență pentru aproximativ 250 de persoane și au salvat peste 30 de animale. Totodată, prin intervențiile lor au fost protejate bunuri și instalații estimate la peste 52 de milioane de lei, în timp ce pagubele produse de incendii și celelalte situații de urgență au fost evaluate la aproximativ 13,9 milioane de lei.

Reprezentanții ISU atrag atenția că multe dintre incendiile produse ar fi putut fi evitate prin respectarea unor reguli elementare de prevenire, precum interzicerea utilizării focului deschis pentru arderea vegetației uscate, verificarea și curățarea periodică a coșurilor de fum și întreținerea instalațiilor electrice.