Montarea contoarelor individuale pentru căldură și apă caldă în apartamente ar putea fi amânată până la sfârșitul lui 2030

Proprietarii apartamentelor din blocurile racordate la sistemul centralizat de termoficare ar putea primi încă șase ani pentru montarea contoarelor individuale de energie termică și apă caldă. Un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților și aflat pe agenda Senatului prevede prelungirea termenului-limită până la 31 decembrie 2030.

Inițiativa legislativă face parte dintr-un pachet de măsuri privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire și modifică, printre altele, Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică.

Cine este vizat

Dacă proiectul va deveni lege, obligația de montare a contoarelor individuale va rămâne valabilă doar pentru apartamentele și spațiile din condominiile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică.

În schimb, dispare obligația pentru locuințele din blocurile dotate cu surse proprii locale de producere a energiei termice, în sistem de distribuție orizontală.

Când se folosesc repartitoarele

Proiectul păstrează prevederea potrivit căreia, în situațiile în care montarea contoarelor individuale nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este justificată din perspectiva costurilor, proprietarii vor trebui să utilizeze repartitoare individuale de costuri.

De asemenea, repartizarea cheltuielilor pentru încălzire se va face fie prin repartitoare montate pe toate corpurile de încălzire din apartament, fie prin sisteme care determină consumul în funcție de temperatura înregistrată în fiecare locuință.

Ce se întâmplă cu amenzile

Termenul prevăzut de legislația actuală pentru montarea contoarelor a expirat la 31 decembrie 2024. Cu toate acestea, sancțiunile nu au fost aplicate până în prezent, deoarece autoritățile au prorogat succesiv doar termenul de aplicare a amenzilor, fără a modifica obligația legală.

În prezent, Legea nr. 325/2006 prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru proprietarii care nu montează repartitoarele de costuri, sancțiuni programate să intre în vigoare de la 31 decembrie 2026.

În cazul în care noul proiect va fi adoptat în forma actuală, este de așteptat ca și aplicarea acestor amenzi să fie amânată până la expirarea noului termen, respectiv sfârșitul anului 2030, deși proiectul nu prevede explicit această modificare.

Legea nu a intrat încă în vigoare

Pentru ca noile prevederi să producă efecte, proiectul trebuie să fie adoptat și de Senat, care este for decizional, apoi promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestei proceduri legislative, rămân în vigoare dispozițiile actuale, chiar dacă aplicarea sancțiunilor a fost amânată în repetate rânduri.