Primăria Bacău a premiat cele două absolvente care au obținut media 10 la Bacalaureat

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, le-a premiat pe Anais Helen Pesa Moza și Delia Andreea Nașcu, cele două absolvente din municipiu care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an. Ambele sunt și șefe de promoție ale liceelor pe care le-au absolvit.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, s-a întâlnit cu Anais Helen Pesa Moza, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I”, și Delia Andreea Nașcu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, singurele eleve din municipiu care au încheiat examenul de Bacalaureat 2026 cu media 10.

Cele două absolvente au fost premiate de Primăria Bacău și Consiliul Local cu câte un premiu financiar, în semn de apreciere pentru performanțele obținute.

Potrivit edilului, atât Anais, care a urmat profilul matematică-informatică, cât și Delia, absolventă a profilului științe sociale, au ajuns la acest rezultat prin studiu constant pe parcursul întregului liceu, nu doar în anul examenului.

În paralel cu pregătirea pentru Bacalaureat, cele două s-au pregătit și pentru admiterea la facultate. Anais Helen Pesa Moza a fost admisă la o facultate cu profil de apărare, iar Delia Andreea Nașcu va urma cursurile Facultății de Drept din București.

„Pentru mine, subiectele de la Bac au fost mai ușoare decât cele de anul trecut. M-am bucurat că s-a dat poezia și acum sunt nerăbdătoare pentru ceea ce urmează”, a declarat Anais Helen Pesa Moza.

La rândul său, Delia Andreea Nașcu a explicat că a ales Facultatea de Drept deoarece este „la granița dintre real și uman”.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a transmis felicitări celor două absolvente și și-a exprimat speranța ca exemplul lor să îi motiveze și pe alți tineri să urmărească performanța prin muncă și perseverență. Potrivit acestuia, rezultatele obținute demonstrează că succesul este construit în timp, prin consecvență și implicare.