Urmașii unui soldat slovac căzut în Primul Război Mondial au refăcut, după peste un secol, ultimul său drum prin Munții Mănăstirii Cașin

Un moment încărcat de emoție a avut loc în comuna Mănăstirea Cașin, unde urmașii unui soldat căzut în timpul Primului Război Mondial au revenit, după mai bine de un secol, pe locurile în care acesta și-a pierdut viața.

Potrivit primarului George-Adrian Bucur, comuna a primit vizita lui Lukáš Lavko Drienovský, din localitatea Jedľové Kostoľany, Slovacia, însoțit de tatăl său, fratele său și trei prieteni.

Vizita a avut ca scop refacerea traseului parcurs de străbunicul lui Lukáš, militar care a luptat în Munții Mănăstirii Cașin în timpul Primului Război Mondial. Conform documentelor de arhivă consultate de familie, acesta și-a pierdut viața pe aceste meleaguri și nu s-a mai întors niciodată acasă.

Însoțiți de șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Mănăstirea Cașin, Ilie Vasilache, și de Sever Iulian Ciolac, oaspeții au urcat pe Vârful Războiului și pe muntele Chinușu, refăcând simbolic ultimul drum parcurs de înaintașul lor în urmă cu peste 100 de ani.

Cu acest prilej, delegația slovacă a vizitat și principalele obiective ale comunei, fiind întâmpinată de autoritățile locale.

„După mai bine de 100 de ani, urmașii unui soldat căzut pe aceste meleaguri au ajuns în locul unde s-a încheiat destinul străbunicului lor. Este o dovadă că istoria nu se uită, iar respectul pentru memoria celor care și-au dat viața aici trece dincolo de generații și de granițe”, a transmis primarul George-Adrian Bucur.

Edilul le-a mulțumit oaspeților pentru vizită și și-a exprimat speranța că aceștia vor reveni în Mănăstirea Cașin, după ce au descoperit frumusețea locurilor și ospitalitatea comunității locale.