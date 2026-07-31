Furturile sunt în scădere în județul Bacău. Poliția raportează o diminuare de 7,4% în primul semestru

Numărul furturilor sesizate în județul Bacău a scăzut în primele șase luni ale anului 2026, potrivit bilanțului prezentat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Datele arată o diminuare de 7,4% a infracțiunilor de furt comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, unul dintre puținele indicatori ai criminalității aflați pe un trend descendent.

Potrivit reprezentanților IPJ Bacău, reducerea furturilor vine în contextul intensificării activităților de ordine publică și prevenire desfășurate în județ. În primele șase luni ale anului, polițiștii au organizat 335 de acțiuni cu efective mărite și au efectuat 962 de controale directe, în urma cărora au fost descoperite 799 de infracțiuni, dintre care 699 în flagrant delict.

În paralel, oamenii legii au intervenit la 11.923 de sesizări, dintre care 10.462 au fost primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, iar pentru încălcarea legislației au fost aplicate 69.206 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 23 de milioane de lei.

Pe lângă activitatea operativă, IPJ Bacău a continuat programele de prevenire a criminalității. În primul semestru au fost implementate trei programe prioritare, dedicate prevenirii victimizării minorilor, combaterii criminalității informatice și prevenirii violenței domestice. În cadrul acestora au fost organizate 237 de activități preventive, la care au participat 9.520 de persoane, la care s-au adăugat alte acțiuni dedicate prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului și promovării profesiei de polițist.

Deși bilanțul indică o scădere a furturilor, polițiștii precizează că vor continua acțiunile de prevenire și combatere a infracționalității, atât prin prezența activă în teren, cât și prin colaborarea cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și cu comunitățile locale.