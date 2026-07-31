Campionatul Național de Gimnastică Ritmică aduce la Onești cele mai bune junioare și senioare din țară

Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești va găzdui, în perioada 1–2 august 2026, Campionatul Național de Gimnastică Ritmică pentru Junioare și Senioare, una dintre cele mai importante competiții din calendarul Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Timp de două zile, cele mai valoroase sportive ale momentului vor evolua în fața publicului, concurând pentru titlurile naționale și oferind un spectacol în care eleganța, expresivitatea și precizia tehnică se îmbină cu dificultatea exercițiilor.

Competiția este organizată în Sala Polivalentă „Nadia Comăneci”, un loc simbolic pentru sportul românesc, și face parte din seria evenimentelor prin care Oneștiul își consolidează statutul de „European City of Sport 2026”.

Organizatorii îi invită pe iubitorii sportului, dar și pe cei care nu au asistat niciodată la o competiție de gimnastică ritmică, să profite de această ocazie pentru a descoperi unul dintre cele mai spectaculoase sporturi feminine.

„Veți descoperi un sport în care grația, eleganța, precizia și performanța se îmbină într-un adevărat spectacol”, este mesajul transmis de organizatori.

Campionatul Național de Gimnastică Ritmică se va desfășura în zilele de 1 și 2 august, la Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești, reunind cele mai bune junioare și senioare din România.