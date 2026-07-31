O tresă în plus pe epoleți pentru 34 de jandarmi băcăuani. Avansări în grad la Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău

Treizeci și patru de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au fost avansați în grad vineri, 1 august, cu prilejul îndeplinirii stagiului minim prevăzut de lege. Momentul, devenit o tradiție în prima zi a lunii august, marchează recunoașterea experienței și a activității profesionale desfășurate de cadrele militare.

În cadrul unei festivități organizate la sediul inspectoratului, 33 de subofițeri și un ofițer au primit noile însemne de grad. Ceremonia a fost condusă de prim-adjunctul inspectorului-șef, colonelul Mihai Viorel Munteanu, care le-a înmânat noile grade și i-a felicitat pentru rezultatele obținute în activitate.

„Avansarea în grad nu reprezintă doar o treaptă superioară în carieră, ci și o reconfirmare a responsabilității, a seriozității și a devotamentului cu care vă îndepliniți zilnic misiunile. Vă felicit pentru profesionalismul de care ați dat dovadă și vă doresc mult succes în continuare în slujba cetățenilor”, le-a transmis colonelul Mihai Viorel Munteanu jandarmilor avansați.

Potrivit prevederilor Statutului cadrelor militare, gradul militar reprezintă un drept al titularului și o recunoaștere oficială a calității de cadru militar, iar avansarea în grad constituie unul dintre cele mai importante repere ale carierei profesionale.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au subliniat că noul grad reflectă atât experiența acumulată, cât și responsabilitatea pe care fiecare militar o poartă în îndeplinirea misiunilor dedicate siguranței cetățenilor.