17 arme, 13 tone de pesticide și un kilogram de mercur, confiscate de polițiștii băcăuani în șase luni

Polițiștii din județul Bacău au indisponibilizat, în primele șase luni ale anului 2026, arme de foc, muniție, substanțe periculoase și produse utilizate ilegal, în urma acțiunilor desfășurate pentru combaterea infracțiunilor din domeniul armelor, munițiilor și protecției mediului.

Potrivit bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, în această perioadă au fost organizate 27 de acțiuni operative, 93 de controale, 18 percheziții și o acțiune desfășurată în cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

În urma verificărilor, polițiștii au indisponibilizat 17 arme de foc, 198 de elemente de muniție, 93 de kilograme de articole pirotehnice, precum și cantități impresionante de substanțe și produse cu regim special: 13.232 de kilograme și 451 de litri de produse pentru protecția plantelor, 5.000 de kilograme de deșeuri periculoase și un kilogram de mercur.

Acțiunile au avut ca scop prevenirea folosirii ilegale a armelor și munițiilor, combaterea traficului și depozitării neautorizate a substanțelor periculoase și protejarea mediului și a sănătății publice.

Bilanțul mai arată că polițiștii au desfășurat activități susținute și în domeniul combaterii infracționalității silvice. În primul semestru al anului au fost organizate 50 de acțiuni și 263 de controale, fiind verificate 241 de obiective și peste 600 de autovehicule. În urma acestora au fost înregistrate 245 de dosare penale, aplicate 194 de sancțiuni contravenționale, iar autoritățile au confiscat 2.282 de metri cubi de material lemnos, în valoare de aproximativ 960.000 de lei. Totodată, au fost indisponibilizate 10 autovehicule, două TAF-uri, un ferăstrău mecanic, 10.000 de lei numerar și alte bunuri utilizate la comiterea faptelor.

Reprezentanții IPJ Bacău subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, atât pentru combaterea infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor, cât și pentru prevenirea faptelor care pot pune în pericol siguranța publică și mediul înconjurător.