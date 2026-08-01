De ce nu mai vedeți cine distribuie postările pe Facebook?

Meta pare să fi eliminat una dintre funcțiile preferate ale creatorilor de conținut și administratorilor de pagini: lista persoanelor care au distribuit o postare. Deși numărul distribuirilor este afișat în continuare, identitatea celor care au dat „Share” nu mai poate fi consultată. Ce s-a schimbat și ce înseamnă acest lucru pentru utilizatori?

În ultimele zile, tot mai mulți utilizatori ai Facebook au observat o modificare aparent minoră, dar cu impact semnificativ. Dacă până nu demult era suficient un click pe numărul distribuirilor pentru a vedea cine a distribuit public o postare, această posibilitate pare să fi dispărut.

Modificarea afectează atât profilurile personale, inclusiv cele aflate în Professional Mode, cât și numeroase pagini publice.

Ce se vede acum?

În prezent, Facebook afișează în continuare numărul total al distribuirilor unei postări. Cu toate acestea, lista persoanelor care au distribuit conținutul nu mai este accesibilă, chiar și în cazul distribuirilor publice.

Mai mult, schimbarea pare să se aplice și postărilor mai vechi, nu doar celor publicate recent.

A anunțat Meta această schimbare?

Până în acest moment, Meta nu a făcut un anunț oficial privind eliminarea funcției. Cu toate acestea, numeroși administratori de pagini și creatori de conținut din mai multe țări au raportat aceeași modificare, ceea ce sugerează că nu este vorba despre un simplu bug, ci despre o actualizare a platformei implementată treptat.

Compania are un istoric în introducerea unor modificări fără anunțuri prealabile, acestea fiind extinse progresiv către utilizatori.

De ce era utilă această funcție?

Pentru utilizatorii obișnuiți, schimbarea poate părea lipsită de importanță. Pentru cei care administrează pagini, publicații sau creează conținut, situația este diferită.

Lista distribuirilor permitea:

identificarea persoanelor care promovează constant conținutul;

observarea comunităților în care ajunge o postare;

evaluarea modului în care circulă organic informația;

interacțiunea cu utilizatorii care susțin activ o pagină.

Acum, toate aceste informații dispar, rămânând doar cifra totală a distribuirilor.

De ce ar face Meta această schimbare?

În lipsa unei explicații oficiale, există mai multe ipoteze.

Una dintre ele este protejarea confidențialității utilizatorilor. Chiar dacă o distribuire era publică, Meta ar putea considera că afișarea centralizată a tuturor persoanelor care au distribuit o postare reprezintă o expunere prea mare.

O altă posibilitate este orientarea creatorilor către statisticile agregate din instrumentele profesionale, fără acces la identitatea persoanelor care generează distribuirea.

Nu este exclus nici ca modificarea să facă parte dintr-o reorganizare mai amplă a platformei.

Ce înseamnă pentru utilizatori?

Pentru majoritatea utilizatorilor, schimbarea va trece probabil neobservată.

Pentru jurnaliști, administratori de pagini, organizații și creatori de conținut, însă, este pierderea unui instrument util de analiză a impactului unei postări.

De acum înainte, succesul unei postări va putea fi evaluat doar prin indicatori generali – numărul distribuirilor, reacțiile, comentariile și traficul generat – fără posibilitatea de a vedea cine a contribuit la răspândirea conținutului.

Rămâne de văzut dacă Meta va confirma oficial această modificare sau dacă funcția va reveni într-o formă diferită. Până atunci, utilizatorii vor trebui să se obișnuiască cu o platformă ceva mai puțin transparentă în ceea ce privește distribuirea conținutului.