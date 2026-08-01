Pompierii băcăuani au salvat bunuri de peste 52 de milioane de lei în primele șase luni ale anului

Intervențiile pompierilor militari din județul Bacău au limitat pagube de zeci de milioane de lei în prima jumătate a anului 2026. Potrivit bilanțului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene”, bunurile și instalațiile salvate în urma intervențiilor sunt evaluate la peste 52 de milioane de lei.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie, structurile profesioniste, voluntare și private pentru situații de urgență au gestionat peste 6.000 de evenimente, ceea ce înseamnă, în medie, mai mult de 33 de intervenții pe zi. Chiar dacă numărul total al intervențiilor a fost cu aproximativ 12% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, activitatea operativă a rămas intensă, pe fondul creșterii solicitărilor pentru acordarea primului ajutor calificat și al majorării numărului de incendii.

Pe lângă protejarea bunurilor materiale, pompierii au avut un rol esențial în salvarea de vieți. În primul semestru al anului, aceștia au salvat sau asistat aproximativ 250 de persoane, iar din calea pericolului au fost scoase și peste 30 de animale.

În ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, pagubele produse de incendiile și celelalte situații de urgență au fost estimate la aproximativ 13,9 milioane de lei, valoare de aproape patru ori mai mică decât cea a bunurilor salvate. Potrivit ISU Bacău, aceste cifre demonstrează eficiența intervențiilor și importanța reacției rapide în limitarea efectelor situațiilor de urgență.

Componenta SMURD a continuat să reprezinte cea mai mare parte a activității inspectoratului. Echipajele au executat peste 3.300 de misiuni, dintre care aproape 2.900 au fost pentru acordarea primului ajutor calificat, confirmând rolul esențial al serviciului în gestionarea urgențelor medicale din județ.

Bilanțul prezentat de ISU Bacău evidențiază că succesul intervențiilor nu se măsoară doar prin numărul de misiuni efectuate, ci și prin viețile salvate și valoarea bunurilor protejate datorită intervenției rapide a pompierilor.