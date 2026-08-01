Rabia revine în județul Bacău. DSVSA anunță mai multe focare și face apel la vaccinarea animalelor

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău a anunțat, printr-un comunicat de presă, existența mai multor focare de rabie în județ, atât la animale domestice, cât și sălbatice, și face apel la populație să respecte măsurile de prevenție și să vaccineze câinii și pisicile.

Potrivit instituției, sunt confirmate două focare de rabie la bovine din localitățile Drăgești (comuna Helegiu) și Fundu Răcăciuni (comuna Răcăciuni), un focar la o pisică din comuna Hemeiuș, precum și două cazuri la vulpi identificate în localitățile Oituz și Bogdănești.

Reprezentanții DSVSA reamintesc că rabia este o boală virală mortală, care afectează sistemul nervos și se transmite la om și la alte mamifere prin mușcătură, zgârieturi sau contactul cu saliva animalului infectat. Odată instalate semnele clinice, boala este aproape întotdeauna fatală.

„Cea mai simplă și sigură cale de protecție este vaccinarea animalelor aflate în proprietatea populației, în special a câinilor și pisicilor”, subliniază DSVSA Bacău.

În conformitate cu legislația în vigoare, autoritățile au instituit măsuri de supraveghere și control în zonele afectate. Cetățenii sunt îndemnați să anunțe imediat orice mușcătură produsă de animale, să nu manipuleze animale sălbatice bolnave sau găsite moarte și să prezinte câinii și pisicile la vaccinarea antirabică.

În urma ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău au fost dispuse, între altele, intensificarea supravegherii clinice și epidemiologice, monitorizarea campaniilor de vaccinare orală a vulpilor, recoltarea și examinarea probelor de laborator, precum și colaborarea permanentă între DSVSA, Direcția de Sănătate Publică, autoritățile locale și administratorii fondurilor cinegetice.

În localitățile unde au fost declarate focarele rămân în vigoare restricții sanitar-veterinare până la finalizarea perioadei de observație și îndeplinirea tuturor măsurilor dispuse. În aceste zone este interzisă mișcarea animalelor receptive la rabie fără aprobarea DSVSA, înstrăinarea animalelor aflate sub observație și orice activitate care poate favoriza răspândirea bolii.

DSVSA Bacău solicită cetățenilor din zonele afectate să colaboreze cu medicii veterinari pentru identificarea și vaccinarea animalelor și să respecte toate măsurile dispuse pentru protejarea sănătății publice.

Persoanele care doresc să semnaleze situații privind suspiciuni de rabie pot contacta DSVSA Bacău la numărul de permanență 0234 586 233.