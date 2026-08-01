ISU Bacău a aplicat amenzi de peste 1,3 milioane de lei în primul semestru. Cele mai mari sancțiuni au vizat lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău a aplicat, în primele șase luni ale anului 2026, peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei, în urma controalelor efectuate la operatori economici, instituții publice și obiective de investiții din județ.

Potrivit bilanțului prezentat de instituție, inspectorii de prevenire au desfășurat 365 de controale de specialitate, în cadrul cărora au identificat peste 1.200 de nereguli privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă. Pe lângă amenzi, au fost aplicate peste 1.000 de avertismente, multe dintre deficiențe putând fi remediate într-un termen stabilit de inspectori.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate obiectivelor care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, valoarea amenzilor aplicate pentru aceste situații ajungând la 660.000 de lei, adică aproximativ jumătate din totalul sancțiunilor contravenționale aplicate de ISU în primul semestru.

Inspectorii au sancționat și nerespectarea prevederilor legale privind prevenirea incendiilor de vegetație uscată, fenomen care a continuat să creeze probleme în județ și în acest an.

Pe lângă activitatea de control, ISU Bacău a oferit asistență tehnică beneficiarilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu. În perioada analizată au fost analizate aproape 500 de documentații, fiind emise zeci de avize și autorizații pentru obiectivele care îndeplineau condițiile prevăzute de lege.

Reprezentanții inspectoratului subliniază că scopul controalelor nu este doar sancționarea neregulilor, ci și prevenirea producerii unor tragedii. În acest sens, activitatea de prevenire rămâne una dintre prioritățile ISU Bacău, alături de intervenția operativă și pregătirea populației pentru situații de urgență.