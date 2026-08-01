FC Bacău e sus, ca lideră, CSL Ștefăneștii de Jos e… jos, ca „lanternă”

Învingători cu 3-0 (1-0) contra nou-promovatei din Ștefăneștii de Jos, grație golurilor marcate de Moise (min. 6), Lacerda (71) și Oasenegre (90+2), băcăuanii sunt pe primul loc la debutul în nou campionat

Debut excelent de campionat pentru divizionara secundă FC Bacău. Învingătoare sâmbătă, cu 3-0 (1-0), acasă, contra nou promovatei CSL Ștefăneștii de Jos, echipa băcăuană este prima lideră a ediției 2026-2027 a Ligii 2. Lideră temporară, e adevărat, deoarece trei din cele 11 meciuri ale etapei inaugurale nu s-au disputat încă, dar lideră! Pe merit. Mai ales că, în ciuda scorului final, jocul cu ilfovenii nu a fost deloc o simplă formalitate. Oaspeții au pus suficiente probleme, ceea ce face victoria Bacăului cu atât mai prețioasă.

În formula Anton- Bordea, Inglada, Forisz, F. Baciu- Moise (min. 78 Oasenegre), Albu (min. 78 T. Axinte), Cîrstean (min. 46 Lacerda)- Mitrică (min. 78 Gîrbiță), A. Pavel, P. Petre (min. 46 Luncașu), „alb-roșii” au deschis scorul rapid, după doar șase minute. Prefațată de incursiunea impetuoasă pe banda stângă a lui Cîrstean, reușita de 1-0 a aparținut lui Romario Moise, autorul unui șut puternic sub ransversală, fără speranțe pentru Mociu. Ștefăneștii de Jos au ripostat prin șuturile periculoase, dar imprecise ale lui Florescu (11) și Șerban (18) Pătrașcu (33), ca și prin lovitura de cap expediată în min., 33 de Pătrașcu și neutralizată de portarul Anton, însă marile ocazii ale primei reprize au aparținut tot Bacăului, prin Patrick Petre.

Din păcate, acesta a fost veriga slabă a gazdelor, luftând hilar în min.23, dintr-o poziție favorabiă și ratând incredibil în min. 45, atunci când, beneficiar al unei centrări ca la carte reușită de Bordea, a reluat de la doar câțiva pași, slab și ineficient cu capul, permițându-i lui Mociu să rețină pe linia porții. Și partea secundă a debutat cu o situație bună de a înscrie pentru gazde, Inglada (solidă prestația stoperului spaniol, aflat la debutul oficial în alb și roșu), trimițând alături o minge bâlbâită de oaspeți în urma unui corner. Golul de 2-0 a căzut în min, 65, fiind realizat de un alt stranier debutant la FC Bacău, portughezul Tomas Lacerda. Acesta, intrat la pauză în locul lui Cîrstean, a „înțepat” inteligent, la colțul lung, balonul centrat de Andrei Pavel. Ilfovenii, care au acuzat și o cădere fizică, au încercat în zadar să reintre în meci. Anton a avut o intervenție foarte bună la șutul lui Dumitru în min. 83, iar în cel de-al doilea minut al prelungirilor, Oasenegre a fructificat o eroare în apărarea oaspeților, sigilând tabela în dreptul lui 3-0 și urcând Bacăul sus, pe primul loc al Ligii 2. Excelent, nu?

Rezultatele meciurilor disputate sâmbătă, în prima etapă din Liga 2: SCM Râmnicu-Vâlcea- SC Popești Leordeni 1-1, FC Bacău- CSL Ștefăneștii de Jos 3-0, ACSM Reșița- AFC ASA Târgu-Mureș 2-1, Cetatea Suceava- Concordia Chiajna 1-3, FC Bihor Oradea- Unirea Slobozia 1-1, CS Gloria Bistrița- CSC Șelimbăr 2-1, Metaloglobus București- Metalul Buzău 0-0, CS Afumați- CS Dinamo București 2-1. Duminică, 2 august, ora 16.00: Steaua București- CSM Slatina. Marți, 4 august, ora 18.00: Știința Politehnica Timișoara- Chindia Târgoviște. Miercuri, 5 august, ora 18.00: CSC Dumbrăvița- Olimpia Stau Mare.

Programul etapei a doua/ 8 august, ora 11.00: CSM Slatina- CS Dinamo, Metalul- Afumați, Chindia- Metaloglobus, Șelimbăr- Poli Timișoara, Slobozia- Gloria Bistrița, Concordia- FC Bihor, ASA Tg. Mureș- Cetatea, Olimpia Satu Mare- ACSM Reșița, Ștefăneștii de Jos- CSC Dumbrăvița, SC Popești Leordeni- FC Bacău, Steaua- SCM Rm. Vâlcea.