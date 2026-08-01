Poliția Bacău a aplicat peste 69.000 de amenzi în șase luni. Valoarea sancțiunilor depășește 23 de milioane de lei

Polițiștii din județul Bacău au aplicat 69.206 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 23 de milioane de lei, în primele șase luni ale anului 2026, în urma acțiunilor desfășurate pentru menținerea ordinii publice și combaterea faptelor antisociale. Datele au fost prezentate în bilanțul de activitate al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

În perioada ianuarie–iunie, polițiștii au organizat 335 de acțiuni cu efective mărite și au efectuat 962 de controale directe, în cadrul cărora au fost constatate 799 de infracțiuni, dintre care 699 în flagrant delict.

Activitatea operativă a fost una intensă și în ceea ce privește solicitările venite din partea cetățenilor. Polițiștii au intervenit la 11.923 de sesizări, dintre care 10.462 au fost primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

Potrivit conducerii IPJ Bacău, principalele misiuni desfășurate în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne au vizat asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătorilor religioase, manifestărilor cultural-artistice și comemorative, precum și pe durata sezonului estival și a celui rece.

Pe lângă activitatea de ordine publică, polițiștii au continuat și programele de prevenire a criminalității. În primele șase luni ale anului au fost implementate programe dedicate prevenirii victimizării minorilor, combaterii criminalității informatice și prevenirii violenței domestice, prin sute de activități la care au participat peste 9.500 de persoane.

Bilanțul arată că activitatea IPJ Bacău a vizat atât sancționarea încălcărilor legii, cât și prevenirea acestora, printr-o prezență constantă în teren și prin acțiuni desfășurate în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.