Costa Popovici (CSM Bacău), a doua victorie la rând în Red Bull Cliff Diving World Series!

Campionul antrenat de Adrian Gavriliu s-a impus sâmbătă, 1 august, la Mostar, în cea de-a patra etapă a Seriei Mondiale, unde, cu 414,9 puncte, i-a devansat pe britanicul Aidan Heslop (414,8 p.) și americanul James Lichtenstein (411,1p.)

Tricolorul românesc continuă să fluture sus, cel mai sus, în Red Bull Cliff Diving World Series, cea mai spectaculoasă și mediatizată competiție de sărituri în apă de la mare înălțime! Mai jos, în dreapta, e steagul Marii Britanii. Iar în stânga, și mai jos, cel cu stele și dungi al Statelor Unite ale Americii.

Așadar, România este din nou peste Marea Britanie și SUA. Iar meritul este al imbatabilului „CSMeu” băcăuan Constantin Popovici, care sâmbătă, 1 august, și-a adjudecat a doua etapă la rând în Red Bull Cliff Diving. După victoria din Danemarca, unde a sărit de pe clădirea Operei din Copenhaga, a venit acum cea din Bosnia și Herțegovina, unde Costa a plonjat spectaculos după aur de la 27,6 metri de pe Stari Most din Mostar în apa cu o temperatură de numai 12 grade a râului Neretva.

La Mostar, reușita sportivului antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău a fost una cu atât mai importantă, cu cât ea s-a materializat după un duel extrem de strâns cu britanicul Heslop.

În final, săritorul român în vârstă de 37 de ani a totalizat 414,9 puncte, devansându-l la limită pe Heslop, autorul unui punctaj de 414,8. Succesul din etapa a patra a Red Bull Cliff Diving World Series confirmă și reconfirmă valoarea lui Constantin Popovici într-unul din puținele sporturi în care, grație Bacăului și CSM Bacău, tricolorul românesc flutură mai sus decât toate celelalte drapeluri.

Acum, după aceste două victorii la rând în Red Bull Cliff Diving, ce au intercalat medalia de bronz adjudecată în Italia, la Cupa Mondială, urmează Europenele de la Paris; felicitări și multă baftă, Costa!