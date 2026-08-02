Spitalul din Buhuși lansează un asistent virtual cu inteligență artificială pentru pacienți

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși continuă procesul de digitalizare a serviciilor medicale și a lansat un agent bazat pe inteligență artificială, disponibil direct pe site-ul instituției, pentru a facilita accesul pacienților la informații și programări.

Noul asistent virtual poate comunica atât prin mesaje scrise, cât și prin conversație vocală, oferind informații despre specialitățile medicale, medicii și serviciile disponibile în cadrul spitalului. Totodată, acesta îi poate sprijini pe utilizatori în procesul de programare și îi poate direcționa către personalul responsabil, atunci când este necesar.

Reprezentanții unității medicale precizează că implementarea acestei soluții face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a relației cu pacienții. După introducerea unui agent de inteligență artificială în centrala telefonică, spitalul extinde acum utilizarea tehnologiei și în mediul online.

Potrivit conducerii spitalului, obiectivul este simplificarea accesului la informații și servicii medicale, reducerea timpului de așteptare și oferirea unei experiențe mai rapide și mai eficiente pentru pacienți.

Asistentul virtual poate fi accesat direct pe site-ul Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși și este disponibil pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a-i ghida către serviciile de care au nevoie.