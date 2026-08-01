VIDEO: Romania Karting Masters Deșteptarea 1 august 2026 Acțiune FacebookXWhatsAppTelegramVK Articolul precedentAproape 9.000 de persoane și-au stabilit temporar reședința în județul Bacău. Fenomenul rămâne la un nivel ridicatArticolul următorPompierii băcăuani au salvat bunuri de peste 52 de milioane de lei în primele șase luni ale anului Alte titluri Incendiu puternic la o locuință din comuna Pâncești. Casa a fost distrusă în totalitate Poliția Bacău a aplicat peste 69.000 de amenzi în șase luni. Valoarea sancțiunilor depășește 23 de milioane de lei Controale ale polițiștilor de la ordine publică pe linie de silvicultură Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"