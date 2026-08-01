Incendiu puternic la o locuință din comuna Pâncești. Casa a fost distrusă în totalitate

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o locuință din satul Soci, comuna Pâncești, pompierii militari băcăuani intervenind cu mai multe echipaje pentru limitarea și lichidarea flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Parincea și al Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Răcăciuni. În sprijin a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pâncești.

În urma incendiului, locuința, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, a fost distrusă în totalitate de flăcări.

Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, cauza probabilă a producerii incendiului este un scurtcircuit electric.

Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și evitarea utilizării echipamentelor sau cablurilor defecte, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.