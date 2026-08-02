Ministrul Economiei a vizitat companii din Bacău alături de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, l-a însoțit pe ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o vizită de lucru la mai multe companii din municipiu, întâlnirea având ca scop identificarea oportunităților de dezvoltare economică și susținerea investițiilor generatoare de locuri de muncă.

În cadrul vizitei au fost prezentate activitatea și proiectele societăților Barrier, Barleta, Farini, Rhino Safety și Agricola Internațional, companii pe care edilul le-a descris drept exemple ale potențialului antreprenorial din Bacău. Potrivit acestuia, patru dintre firmele vizitate asigură împreună peste 5.000 de locuri de muncă, având o contribuție importantă la economia locală și națională.

Primarul a afirmat că astfel de întâlniri oferă reprezentanților Guvernului o imagine directă asupra provocărilor cu care se confruntă mediul de afaceri și asupra oportunităților care pot fi valorificate prin investiții și politici publice adaptate.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a subliniat că administrația locală își propune să mențină un dialog constant cu antreprenorii, considerând că dezvoltarea municipiului depinde de investiții, de crearea unor locuri de muncă bine plătite, de o infrastructură adaptată nevoilor companiilor și de un parteneriat solid între autorități și mediul privat.

La finalul vizitei, edilul le-a mulțumit reprezentanților companiilor pentru deschiderea manifestată și pentru contribuția lor la dezvoltarea economică a municipiului, apreciind totodată prezența ministrului Irineu Darău și exprimându-și convingerea că discuțiile purtate cu antreprenorii vor contribui la conturarea unor politici economice mai bine adaptate realităților din teren.