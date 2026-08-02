Oneștiul a obținut peste 9,3 milioane de lei pentru trei investiții majore, prin cofinanțarea asigurată de Consiliul Județean Bacău

Municipiul Onești a obținut o finanțare de 9.315.615,60 lei din partea Consiliului Județean Bacău, sumă destinată cofinanțării a trei proiecte majore de investiții finanțate din fonduri europene. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină.

Potrivit acestuia, alocarea fondurilor a fost aprobată la inițiativa președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, în cadrul ședinței ordinare a forului județean.

Din totalul sumei aprobate, 2.358.159,74 lei vor fi utilizați pentru înființarea infrastructurii necesare transportului public și achiziția de autobuze electrice, 3.173.925 lei sunt destinați modernizării Parcului Municipal, iar 3.783.530,86 lei vor fi alocați pentru reabilitarea și modernizarea Liceului cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”.

Reprezentantul Primăriei Onești a precizat că aceste fonduri se adaugă celor două milioane de lei alocate la începutul anului pentru reabilitarea și dotarea Muzeului Sportului Oneștean „Nadia Comăneci”.

Laurențiu Neghină a subliniat că suma aprobată reprezintă contribuția necesară implementării unor proiecte finanțate din fonduri europene și că, fără sprijinul Consiliului Județean, realizarea acestora ar fi fost mult mai dificilă.

Totodată, acesta a evidențiat rolul echipei din cadrul Primăriei Onești în elaborarea și depunerea proiectelor, care au atras aproximativ 14 milioane de euro din fonduri europene pentru municipiu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al administrației locale, atragerea finanțărilor europene și asigurarea cofinanțării reprezintă două componente esențiale pentru implementarea investițiilor, iar colaborarea dintre autoritățile locale și cele județene a făcut posibilă continuarea proiectelor de dezvoltare ale municipiului Onești.