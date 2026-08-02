Două persoane au murit după ce au fost lovite de un tren în municipiul Bacău

Două persoane de origine nepaleză și-au pierdut viața în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce au fost surprinse și lovite de un tren în municipiul Bacău. Accidentul feroviar s-a produs în jurul orei 03:21, pe strada Chimiei, impactul fiind fatal.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii militari au fost solicitați să intervină la locul accidentului, unde au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și un echipaj SMURD de prim ajutor.

La sosirea echipajelor de intervenție, cele două victime erau deja fără semne vitale.

„La sosirea forțelor de intervenție, au fost identificate două persoane, surprinse de tren, ambele fără semne vitale. Din nefericire, echipajele medicale au constatat decesul acestora”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Potrivit primelor informații, victimele sunt două persoane de origine nepaleză. Circumstanțele în care acestea au ajuns pe calea ferată urmează să fie stabilite de ancheta desfășurată de autoritățile competente.

Polițiștii și celelalte instituții abilitate continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.