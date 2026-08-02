Băiat de 9 ani atacat de o vulpe turbată în curtea casei, la Bogdănești. Copilul și tatăl său, internați la Onești

Un băiat în vârstă de 9 ani din comuna Bogdănești, județul Bacău, a fost atacat și mușcat de o vulpe în timp ce se juca în curtea locuinței. Tatăl copilului a intervenit imediat, s-a luptat cu animalul și a reușit să îl îndepărteze, salvându-și fiul. Analizele de laborator au confirmat ulterior că vulpea era infectată cu virusul rabiei.

Conform unupetrotus.ro, incidentul s-a petrecut joi, 30 iulie, în partea din spate a gospodăriei familiei. Potrivit relatării tatălui, copilul ieșise în curte pentru a se juca, moment în care vulpea a sărit asupra lui.

„Băiatul meu s-a dus pur și simplu în ogradă să se joace, când vulpea i-a sărit la picioare. Eu l-am auzit țipând. Când m-am dus să văd ce are, m-am panicat și i-am dat cu coada de sapă în cap la vulpe”, a declarat bărbatul pentru unupetrotus.ro.

Când a ajuns lângă copil, acesta era deja mușcat de picior.

„L-am auzit strigând «Văleu, văleu!». Vulpea deja îl mușcase de picior. L-a lăsat pe copil și s-a întors la mine să mă muște”, a povestit tatăl, care spune că a fost nevoit să se lupte cu animalul până când a reușit să îl omoare.

Imediat după incident, copilul a fost transportat cu autoturismul familiei la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești, unde a primit îngrijiri medicale și a început schema de vaccinare antirabică.

„Mulțumim doctorilor și personalului medical de la Onești că au reacționat rapid și că l-au tratat pe băiat. I-au făcut vaccinul copilului și acum este bine”, a transmis tatăl.

În prezent, atât copilul, cât și părintele său sunt internați la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Onești, unde urmează tratamentul profilactic specific după contactul cu un animal infectat cu rabie.

Cadavrul vulpii a fost preluat de medicul veterinar și trimis pentru analiză la laboratorul din Bacău. Rezultatele au confirmat prezența virusului rabiei.

Potrivit familiei, în zonă ar mai fi fost observate încă trei sau patru vulpi, localnicii temându-se că astfel de incidente s-ar putea repeta.

Cazul survine la scurt timp după ce Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bacău a anunțat existența mai multor focare de rabie în județ, inclusiv unul confirmat la o vulpe din comuna Bogdănești. Autoritățile recomandă populației să evite contactul cu animalele sălbatice care manifestă un comportament neobișnuit și să anunțe de urgență medicul veterinar sau autoritățile competente în cazul unor astfel de situații.