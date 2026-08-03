Ce spune conducerea Spitalului Județean Bacău despre deficitul de personal, finanțare și creșterea cazurilor complexe

Deficitul de personal, finanțarea insuficientă și creșterea numărului de cazuri complexe sunt principalele provocări cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență Bacău. Conducerea unității a transmis, într-un răspuns către Deșteptarea, că a solicitat aprobarea pentru ocuparea a peste 200 de posturi vacante și avertizează că actualul sistem de finanțare nu acoperă costurile reale ale serviciilor medicale, în special pentru pacienții cu afecțiuni grave.

De ce nu sunt ocupate toate paturile

Datele statistice arătau că gradul de ocupare este de aproape 78% pentru cazurile acute și de aproximativ 67% pentru secțiile de cronici. Explicația oferită de conducerea spitalului este că aceste procente nu reflectă o lipsă de pacienți.

Potrivit răspunsului transmis, există mai multe motive tehnice pentru care ocuparea nu poate ajunge la 100%. Unele secții sunt nou înființate, legislația obligă spitalele să păstreze aproximativ 10% din paturi disponibile pentru situații de urgență colectivă, iar fiecare secție trebuie să dispună de paturi-tampon folosite în timpul dezinfecțiilor periodice ale saloanelor. În cazul secțiilor de cronici, conducerea precizează că acestea au fost introduse în structura spitalului cu doar șase luni înaintea perioadei analizate.

Cele mai mari lipsuri sunt în ATI, UPU și oncologie

Conducerea Spitalului Județean confirmă existența unui deficit important de personal, în special în secțiile unde presiunea este cea mai mare.

Printre specialitățile cele mai afectate se numără:

ATI;

Unitatea de Primiri Urgențe;

Medicina Internă;

Neurochirurgia;

Oncologia;

Cardiologia;

Hematologia;

Îngrijirile paliative;

Radiologia;

Blocul operator.

Deficitul nu privește doar medicii, ci și asistenții medicali, infirmierii, îngrijitorii și brancardierii. Potrivit conducerii, situația s-a agravat deoarece, în ultimii ani, angajările au fost limitate, iar posturile eliberate prin pensionare nu au mai putut fi ocupate, cu excepția unor posturi unice sau a secțiilor nou înființate. Pentru menținerea activității, spitalul a fost nevoit inclusiv să redistribuie temporar personal între secții.

Peste 200 de posturi așteaptă aprobarea pentru angajare

Una dintre cele mai importante informații din răspunsul transmis către Deșteptarea este că Spitalul Județean a solicitat Ministerului Sănătății aprobarea pentru peste 200 de posturi, urmând ca, după obținerea avizelor, să organizeze concursuri de angajare.

Conducerea afirmă că modificările legislative recente permit reluarea angajărilor, iar în perioada următoare intenționează să completeze schema de personal și cu noi categorii profesionale, precum navigatori pentru pacienți, psihologi și kinetoterapeuți.

De ce sunt atât de puțini farmaciști

Raportul financiar arăta că doar 40% dintre posturile de farmaciști sunt ocupate.

Managerii spun că această situație este consecința politicilor naționale de blocare a angajărilor. Pentru a menține activitatea farmaciei și a serviciilor auxiliare, unitatea a redistribuit personal din alte compartimente, măsură care a creat însă dificultăți și pentru angajații mutați temporar.

Tot mai multe cazuri dificile

Un alt indicator analizat de Deșteptarea era creșterea indicelui de complexitate a cazurilor (ICM), de la 1,55 la 1,62.

Conducerea spitalului confirmă că această evoluție reflectă faptul că în unitate ajung pacienți cu patologii tot mai complexe. Deși un ICM mai mare aduce o valoare mai ridicată la contractarea serviciilor medicale, reprezentanții spitalului susțin că finanțarea nu acoperă integral costurile reale ale tratării acestor pacienți, deoarece durata internărilor și consumul de resurse sunt considerabil mai mari.

Bugetul rămâne sub presiune

Potrivit conducerii, cheltuielile salariale pot fi menținute la nivelul actual doar dacă vor continua să fie acordate fondurile suplimentare de la Ministerul Sănătății pentru influențele salariale.

În același timp, investițiile în infrastructură și echipamente medicale sunt realizate, în mare parte, din fonduri europene nerambursabile, ceea ce permite dezvoltarea spitalului fără afectarea bugetului curent.

Prioritățile pentru 2026

Pentru anul viitor, managementul își propune:

ocuparea posturilor vacante;

dezvoltarea ambulatoriului;

extinderea serviciilor de îngrijiri paliative;

introducerea unor investigații de înaltă performanță, inclusiv PET-CT și robotică;

creșterea numărului de medici supraspecializați, în special în neurochirurgie, neurologie și cardiologie intervențională;

reabilitarea energetică și modernizarea clădirii Oftalmologie;

relocarea Laboratorului CSM pentru copii și adulți la Gară;

reducerea cheltuielilor prin investiții în eficiență energetică și modernizarea rețelelor tehnice.

Un mesaj clar către autorități

Poate cea mai tranșantă afirmație din răspunsul transmis de Spitalul Județean este cea referitoare la finanțare. Conducerea susține că actualul contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu acoperă costurile reale ale serviciilor medicale, în special în cazul pacienților cu afecțiuni complexe, unde cheltuielile directe și indirecte depășesc sumele decontate.

În aceste condiții, provocarea pentru management rămâne dublă: completarea schemei de personal și găsirea resurselor necesare pentru susținerea unei activități medicale tot mai complexe, într-un context în care presiunea asupra spitalelor publice continuă să crească.