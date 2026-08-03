De ce au devenit atât de scumpe comenzile de pe Temu?

Dacă până de curând puteai cumpăra de pe Temu pixuri, stilouri, cabluri sau alte produse de câțiva lei fără costuri suplimentare, astăzi unele comenzi ajung să fie taxate mai mult decât valorează produsele. Nu este o eroare a platformei, ci rezultatul unei schimbări importante atât la nivel european, cât și în România.

O captură de ecran devenită virală pe rețelele sociale arată o comandă Temu în valoare de 114,77 lei, pentru care taxele de import ajung la 144,32 lei. Totalul de plată urcă astfel la 259,09 lei, adică taxele depășesc valoarea produselor cumpărate.

Ce s-a întâmplat?

Sfârșitul unei perioade

Ani la rând, platforme precum Temu, Shein sau AliExpress au atras milioane de europeni datorită prețurilor foarte mici. Explicația era simplă: produse fabricate în China, expediate direct către client, fără o parte dintre costurile pe care le suportă comercianții europeni.

Acest model începe însă să se schimbe.

În ultimele luni au intrat în vigoare două măsuri care modifică radical costul comenzilor expediate din afara Uniunii Europene.

Taxa de 25 de lei introdusă în România

Prima schimbare este taxa fixă de 25 de lei aplicată anumitor colete cu valoare redusă expediate din afara Uniunii Europene.

Măsura a stârnit controverse încă de la adoptare, inclusiv din cauza dificultăților întâmpinate de autorități în aplicarea ei la numărul foarte mare de colete care intră zilnic în România.

Taxa europeană de 3 euro

De la 1 iulie, Uniunea Europeană a eliminat regimul preferențial de care beneficiau coletele cu valoare redusă și a introdus o taxă fixă de 3 euro pentru produsele expediate din afara spațiului comunitar.

La aceasta se adaugă TVA și celelalte costuri aferente importului.

De ce sunt lovite în special produsele ieftine?

Aici apare adevărata problemă.

Noua taxă europeană este fixă, nu procentuală.

Asta înseamnă că aceeași taxă se aplică atât unui pix de 8 lei, cât și unui produs de 100 de lei.

Consecințele sunt evidente:

un pix poate ajunge să coste de două sau trei ori mai mult;

un stilou ieftin își pierde complet avantajul de preț;

cablurile, adaptoarele, consumabilele sau accesoriile de câțiva lei devin, în multe cazuri, mai scumpe decât variantele disponibile în magazinele din România.

Cu alte cuvinte, exact categoria de produse care a făcut celebru Temu este cea mai afectată de noile taxe.

O schimbare de filozofie economică

Dincolo de impactul asupra cumpărătorilor, aceste măsuri marchează și o schimbare importantă în politica economică a Uniunii Europene.

Timp de decenii, Bruxellesul a susținut liberalizarea comerțului internațional, reducerea barierelor vamale și eliminarea măsurilor protecționiste. Uniunea Europeană a promovat constant ideea că taxele vamale cresc prețurile și afectează concurența liberă.

Astăzi însă, argumentele s-au schimbat.

Comisia Europeană justifică noile taxe prin necesitatea de a proteja comercianții și producătorii europeni, care respectă standarde stricte de calitate, mediu și siguranță și suportă costuri fiscale pe care platformele asiatice nu le aveau în aceeași măsură.

Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană recurge la instrumente pe care, în trecut, le critica adesea atunci când erau folosite de alte state pentru a-și proteja propriile piețe.

Mai este vorba despre comerț liber?

Economiștii spun că asistăm la o schimbare de paradigmă.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a introdus sau propus taxe suplimentare pentru automobilele electrice din China, mecanisme de taxare în funcție de emisiile de carbon, investigații privind subvențiile acordate companiilor chineze și reguli mai stricte pentru platformele de comerț electronic.

Taxarea coletelor cu valoare redusă se înscrie în aceeași tendință: comerțul liber rămâne un obiectiv declarat, dar este însoțit din ce în ce mai des de măsuri menite să protejeze industria și piața europeană.

Ce înseamnă asta pentru consumatori?

Pentru cumpărători, concluzia este simplă.

Dacă produsul este expediat direct din afara Uniunii Europene, este esențial să fie verificat costul final înainte de confirmarea comenzii.

În cazul produselor ieftine, taxele fixe pot depăși valoarea mărfii, iar avantajul care a făcut celebre platforme precum Temu începe să dispară.

Poate că acesta este și scopul real al noilor măsuri: nu doar colectarea unor venituri suplimentare, ci schimbarea comportamentului consumatorilor și descurajarea importurilor directe de produse foarte ieftine din afara Uniunii Europene.