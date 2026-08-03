Tânăr din Vrancea, înecat în râul Cașin, în zona Cascadei Buciaș. Poliția a deschis un dosar penal

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, din județul Vrancea, și-a pierdut viața după ce s-a înecat în apele râului Cașin, în zona Cascadei Buciaș din comuna Mănăstirea Cașin, unul dintre cele mai frecventate locuri de agrement din apropierea municipiului Onești.

Conform unupetrotus.ro, tragedia s-a produs sâmbătă, 1 august, când tânărul, venit să petreacă o zi de relaxare în zonă, ar fi intrat în apă pentru a se scălda, însă nu a mai ieșit la suprafață, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

La locul incidentului au intervenit echipaje de salvare, iar după scoaterea victimei din apă, cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare. În pofida eforturilor depuse, tânărul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Zona Cascadei Buciaș atrage în fiecare sezon estival sute de turiști, însă autoritățile atrag atenția că scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate poate avea consecințe tragice.