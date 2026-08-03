Investițiile în județul Bacău au scăzut cu peste 31% în primul trimestru din 2026

Volumul total al investițiilor realizate de agenții economici din județul Bacău în primul trimestru al anului 2026 a fost cu 31,2% mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor statistice oficiale.

În structura investițiilor, cea mai mare pondere a fost deținută de unitățile cu proprietate integral privată, care au reprezentat 73,2% din total, în creștere semnificativă față de 58,6% în perioada ianuarie–martie 2025.

În schimb, investițiile realizate de unitățile cu proprietate publică de interes național și local au scăzut ca pondere, de la 34,3% la 21,2%. Totodată, investițiile realizate de firmele cu proprietate integral străină au ajuns la 5,1% din total, față de 2,2% în primul trimestru al anului trecut.

Din punct de vedere al destinației fondurilor, cele mai multe investiții au fost orientate către lucrări de construcții, care au reprezentat 60,3% din total, față de 49,7% în aceeași perioadă din 2025.

Ponderea investițiilor în utilaje cu și fără montaj s-a redus la 22,6%, comparativ cu 33% în primul trimestru al anului trecut, ceea ce indică o diminuare a cheltuielilor pentru modernizarea capacităților de producție.

Investițiile în mijloace de transport au avut o pondere de 9,9%, ușor peste nivelul de 9,5% înregistrat în perioada similară din 2025, iar categoria altor cheltuieli de investiții a reprezentat 7,3%, față de 7,8% cu un an înainte.

Datele evidențiază o încetinire semnificativă a ritmului investițional în județul Bacău în debutul anului 2026, în condițiile în care sectorul privat și-a consolidat poziția în structura investițiilor, iar cheltuielile pentru construcții au câștigat teren în detrimentul achizițiilor de utilaje și echipamente.