Căutări în Siret după o persoană posibil înecată. Intervenția pompierilor continuă și astăzi

Pompierii militari băcăuani continuă și luni operațiunile de căutare a unei persoane posibil înecate în râul Siret, după ce, în seara zilei de 2 august, au fost solicitați să intervină în comuna Letea Veche, satul Holt.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială pentru scafandri, o barcă de salvare, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău cu medic, precum și un scafandru din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Echipajele au efectuat căutări la suprafața apei pe parcursul intervenției de sâmbătă seară, însă persoana semnalată nu a fost găsită.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău, operațiunea de căutare a fost reluată astăzi, cu sprijinul echipei de căutare-salvare acvatică din cadrul ISU Iași, în vederea identificării persoanei.

Reprezentanții ISU Bacău reamintesc cetățenilor să manifeste prudență în apropierea cursurilor de apă, să evite scăldatul în locuri neamenajate și nesupravegheate și să respecte măsurile de siguranță pentru prevenirea accidentelor.