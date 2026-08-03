Guvernul are nevoie de bani! Garda de Mediu Bacău a aplicat amenzi de peste 4 milioane de lei în primele șapte luni ale anului

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău a aplicat amenzi în valoare totală de peste 4 milioane de lei în primele șapte luni ale anului 2026, potrivit raportului de activitate publicat de instituție. Numai în luna iulie, comisarii au dat sancțiuni contravenționale în valoare de 759.000 de lei, în urma a 57 de controale desfășurate în județ.

Raportul arată că, în perioada ianuarie–iulie 2026, cei 9 comisari ai instituției, organizați în doar patru echipe operative, au efectuat 395 de controale, aplicând 150 de amenzi în valoare totală de 4.043.500 de lei. În aceeași perioadă au fost acordate 83 de avertismente și au fost dispuse șapte suspendări de activitate.

În luna iulie au fost aplicate 26 de amenzi, însumând 759.000 de lei, alături de 13 avertismente, iar într-un caz a fost dispusă suspendarea activității.

Pe lângă activitatea de control, Garda de Mediu a gestionat și numeroase sesizări venite din partea cetățenilor. În iulie au fost înregistrate 68 de reclamații, dintre care 60 au fost deja soluționate, restul fiind în curs de verificare sau redirecționate către instituțiile competente. De la începutul anului au fost primite 400 de sesizări, iar 384 au fost soluționate.

Cele mai frecvente probleme reclamate de băcăuani în luna iulie au vizat depozitările neconforme de deșeuri (24 de cazuri), urmate de aspecte privind biodiversitatea (15), mirosurile neplăcute (12), calitatea apelor (7), poluarea aerului (5), zgomotul (4) și alte situații punctuale.

Reprezentanții Gărzii de Mediu subliniază că activitatea de protecție a mediului din județ este asigurată de doar nouă comisari, motiv pentru care implicarea cetățenilor prin transmiterea sesizărilor rămâne esențială pentru identificarea și sancționarea încălcărilor legislației de mediu.