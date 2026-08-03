Mai mare pe hârtie, mai mic în buzunar. Salariul mediu din Bacău a pierdut peste 10% din puterea de cumpărare

Salariul mediu net din județul Bacău a depășit 5.000 de lei în luna mai, dar rămâne cu 11% sub media națională

Câștigul salarial mediu net în județul Bacău a ajuns în luna mai 2026 la 5.056 de lei, în creștere față de luna precedentă, însă continuă să fie cu 628 de lei (11%) sub media înregistrată la nivelul economiei naționale, potrivit datelor statistice oficiale.

Câștigul salarial mediu brut a fost de 8.408 lei pe persoană, cu 1.075 de lei (11,3%) mai mic decât media națională.

Cele mai mari salarii din județ au fost înregistrate în sectoarele industrie și construcții, în timp ce veniturile sub media județeană s-au consemnat în agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit, precum și în sectorul serviciilor.

Comparativ cu luna aprilie 2026, salariul mediu brut a crescut, în termeni reali, cu 5%, iar salariul mediu net cu 4,9%.

Raportat însă la luna mai a anului trecut, evoluția este negativă. În prețuri comparabile, câștigul salarial mediu brut a scăzut cu 10,6%, iar cel net cu 10,4%, ceea ce indică faptul că majorările salariale nu au ținut pasul cu inflația.

Datele arată că, deși veniturile nominale ale salariaților din județ au continuat să crească de la o lună la alta, puterea de cumpărare rămâne mai redusă decât în urmă cu un an, iar nivelul salariilor din Bacău continuă să fie semnificativ sub media națională.