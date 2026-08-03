Încep lucrările de modernizare a rețelelor de apă și canalizare pe strada Bucegi din Bacău. Intervențiile vor fi realizate în două etape

Lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și a sistemului de canalizare de pe strada Bucegi vor începe marți, 4 august 2026, a anunțat Primăria municipiului Bacău.

Pentru a reduce disconfortul creat locuitorilor și participanților la trafic, intervențiile vor fi desfășurate etapizat.

În prima etapă vor fi executate lucrări pe tronsonul cuprins între strada Mărăști și strada Gheorghe Glod. Ulterior, după finalizarea lucrărilor și refacerea carosabilului pe acest sector, șantierul va fi mutat pe tronsonul dintre strada Gheorghe Glod și strada Alexei Tolstoi.

Reprezentanții municipalității precizează că trecerea la cea de-a doua etapă va avea loc doar după încheierea lucrărilor și readucerea carosabilului la starea inițială pe primul tronson.

Primăria le mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și răbdare pe perioada desfășurării lucrărilor, subliniind că investiția face parte din procesul de modernizare a infrastructurii de utilități a municipiului.