45 de cadre militare din cadrul ISU Bacău au fost înaintate în grad

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău a organizat, luni, la sediul instituției, ceremonialul militar dedicat înaintării în gradul următor, la termen, a cadrelor militare în activitate.

În cadrul festivității, 45 de cadre militare au primit noile grade, în prezența conducerii inspectoratului, a invitaților și a reprezentanților autorităților locale.

Reprezentanții ISU Bacău au subliniat că înaintarea în grad reprezintă un moment de referință în cariera fiecărui militar, marcând atât recunoașterea activității desfășurate până în prezent, cât și asumarea unor noi responsabilități în îndeplinirea misiunilor de protecție a comunității.

Tot în cadrul ceremoniei, un cadru militar trecut în rezervă a fost distins cu o plachetă aniversară, în semn de apreciere pentru profesionalismul și activitatea desfășurată de-a lungul carierei.

La finalul evenimentului, conducerea inspectoratului i-a felicitat pe militarii înaintați în grad și le-a urat succes în continuarea activității, apreciind dedicarea și implicarea acestora în misiunile desfășurate în sprijinul cetățenilor.