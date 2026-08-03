Nopți fierbinți la Young Island Festival

Așteptat de multă vreme, Young Island Festival a tras cortina peste cea de-a șasea ediție. Mulți spun „din păcate”, în timp ce alții… Dar astăzi ne vom concentra doar asupra primilor, pentru că ei sunt cei care au vibrat pe acorduri dintre cele mai diverse, într-o atmosferă explozivă, atât la propriu, cât și la figurat.

Pur și simplu au fost patru nopți magice la Insula de Agrement, nopți calde, sub o lună splendidă și mii de stele. De pe scenele festivalului, tehnica desăvârșită a completat un tablou de mare sărbătoare de care s-au bucurat mii de fani de toate vârstele. Tunuri cu confetti, artificii, lasere și multe alte efecte speciale au adus o energie unică, ce poate fi resimțită doar la un festival de o asemenea anvergură.

Fanii, de la cei mai tineri până la cei trecuți bine de prima și chiar de a doua tinerețe, au avut din plin cu ce se delecta. Line-up-ul a cuprins peste 100 de artiști români și străini, care au acoperit toate genurile muzicale. Nu puțini au fost cei care alergau de la o scenă la alta pentru a profita de toate momentele. Pe scenele Young Island Festival au urcat nume importante ale muzicii românești și internaționale.

Dacă în prima noapte de festival Inna a fost cap de afiș și a adunat în fața scenei mii de spectatori care au cântat hiturile artistei de la malul mării, serile următoare au adus și alte nume importante, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute, dar toate foarte bine primite de public. Puya și Paraziții au demonstrat încă o dată, chiar dacă nu mai era nevoie, că se bucură de un public numeros și fidel. Nu s-au lăsat mai prejos nici Akcent și nici DJ-ii de prestigiu, care au electrizat publicul. Prezențele feminine Mira și JO au fost, de asemenea, foarte apreciate.

Un val de reacții aparte a stârnit Rareș, care, pe lângă piesele bine cunoscute de la radio, a inclus în spectacol și „un pachet” de manele, la care publicul tânăr a demonstrat că este foarte bine conectat, cunoscând versurile la punct și virgulă.

În ultima seară, Loredana a demonstrat încă o dată că este regina muzicii românești, reunind în fața scenei mai multe generații, pe care le-a unit pur și simplu prin muzica sa. Și nu în ultimul rând trebuie remarcată prestația trupei Feelings, care, seară de seară, a reușit să ofere un spectacol de excepție.

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Dincolo de toate, oamenii s-au distrat, lucru foarte important în zilele noastre, când lucrurile din jurul nostru sunt departe de a fi roz. Au existat numeroase zone de joacă, de interacțiune și de divertisment. Au fost prezenți și partenerii festivalului, cu standuri și activități interesante, dar și reprezentanți ai principalelor instituții – Poliția, Jandarmeria, ISU și Serviciul de Ambulanță –, care au asigurat buna desfășurare a evenimentului și le-au prezentat vizitatorilor specificul activității lor.

Una peste alta, a fost o ediție reușită, care a scris încă o pagină importantă în istoria Young Island Festival, cel mai mare și important festival de acest gen din zona Moldovei.