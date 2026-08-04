Băcăuanii Darius Munteanu și Ștefan Jitaru, premiați la Campionatul Național U13

Cei doi boxeri antrenați de Dan Blaga la ACS Dan Gym Box Bacău au fost printre remarcații categoriei 51 kg la Naționalele de Copii de la Eforie Nord

Au viitorul în mâini. Sau, și mai exact, în pumni. Pumni încă fragili- având în vedere că sunt doar Under 13- dar hotârâți să doboare orice obstacol. Pugiliștii băcăuani Darius Munteanu și Ștefan Jitaru au toate atuurile pentru a se impune, iar primul Campionat Național la care au participat, cel rezervat categoriei de vârstă U13 (copii născuți în 2014 și 2015), e o dovadă solidă în acest sens. Cei doi boxeri antrenați de Dan Blaga la ACS Gym Box Bacău au reprezentat cu cinste clubul și orașul, figurând printre premiații Naționalelor de Copii desfășurate la finalul lui iulie, la Eforie Nord.

Concurând la categoria de greutate 51 kg, Darius și Ștefan s-au remarcat atât în cadrul meciurilor de box derulate în sistem 3 reprize a câte un minut, cât și la testările sportive, unde au avut evoluții sigure și au scos timpi foarte buni.

„Darius Munteanu și Ștefan Jitaru au avut prestații foarte bune la Concursul Național U13, fiind recompensați cu medalii, diplome și echipament sportiv. Mulțumesc tututor celor care ne-au fost alături și au susținut echipa noastră. Împreună construim caractere, formăm campioni și demonstrăm că sportul înseamnă respect, educație și persverență”, a declarat antrenorul și fondatorul clubului privat ACS Gym Box Bacău, Dan Blaga.

„Viitorii campioni se construiesc în ring” a fost motto-ul sub care a avut loc Campionatul Național pentru Copii de la Eforie Nord. Ei bine, Darius Munteanu și Ștefan Jitaru fac parte din categoria viitorilor campioni. Iar pumnii lor construiesc încă de pe acum cariere pe măsura unui club mic, dar cu inimă mare și aspirații înalte precum Gym Box Bacău.