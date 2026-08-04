VIDEO: Pe 4 august, Podu cu lanțuri împlinește 9 ani… nouă ani de povești!

Țin minte ziua în care am inaugurat, mă uitam spre tot ce am realizat împreună cu familia mea și vedeam o arhitectură și o grădină minunate. Acum, când privesc spre ele, mi se derulează în fața ochilor sute de evenimente care au avut loc și mii de oameni care ne-au trecut pragul. Sunt, de fapt, “nouă ani de oameni”, de întâlniri, de emoții și de momente care au rămas în sufletul nostru.

De asta, aș dori în primul rând, să le mulțumim tuturor oamenilor care ne-au fost alături în acești ani, oameni care m-au făcut să înțeleg și mai bine că un loc nu este definit de zidurile sale, ci de sufletele care îi dau viață. De râsetele de la mesele în familie, de emoția unui „Da!” rostit pe podul nostru, de cele mai îndrăznețe dansuri de la evenimente, de aniversările, revederile și toate clipele petrecute aici.

Sunt recunoscătoare pentru echipa pe care o am, pentru loialitate, pentru răbdare, pentru implicare și pentru faptul că, indiferent de provocări, aleg să construiască alături de noi. Le mulțumesc colegilor mei, Răzvan și George, alături de ei am crescut, ne-am reinventat și am învățat în fiecare zi. Am ascultat, am schimbat, am construit și am mers înainte cu aceeași convingere, aceea că ospitalitatea adevărată se vede în atenția pentru clienți și în grija pentru fiecare detaliu.

Astăzi, cea mai mare bucurie, pe lângă cifra din calendar, este și faptul că Podu’ cu lanțuri a devenit foarte cunoscut în toți acești ani și continuă să facă parte din viața atât de multor oameni, chiar și din afara Bacăului.

Aniversăm 9 ani cu recunoștință, dar și cu aceeași pasiune și ambiție cu care am pornit la drum: să continuăm să dezvoltăm un loc care inspiră, aduce oamenii împreună și face cinste Bacăului. Abia așteptăm să ducem la capăt noi proiecte și să oferim experiențe memorabile tuturor celor care ne trec pragul.

Roxana Neculcea Bercuci, Owner Podu’ cu lanțuri