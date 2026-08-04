De ce au scăzut investițiile în județul Bacău cu peste 31%?

Volumul investițiilor realizate în județul Bacău a fost cu 31,2% mai mic în primul trimestru al anului 2026 față de aceeași perioadă din 2025.

Datele statistice arată că începutul anului 2026 a fost unul de temperare a investițiilor în județul Bacău, însă tabloul este mai complex decât pare la prima vedere. Scăderea este asociată în principal cu diminuarea investițiilor publice, în timp ce sectorul privat a rămas principalul investitor. În același timp, companiile au orientat o parte mai mare din resurse către construcții și au redus achizițiile de utilaje, o decizie care poate reflecta atât continuarea unor proiecte începute anterior, cât și o atitudine mai prudentă față de investițiile cu impact pe termen lung.

De ce au scăzut investițiile?

Există mai multe explicații posibile.

Cea mai evidentă este reducerea investițiilor publice. Dacă în primul trimestru din 2025 acestea reprezentau 34,3% din total, în aceeași perioadă din 2026 ponderea lor a coborât la doar 21,2%.

O astfel de evoluție poate avea mai multe cauze: finalizarea unor proiecte importante în anul anterior, întârzierea lansării unor lucrări noi sau decalarea finanțărilor din fonduri europene și bugetare.

Cum investițiile publice au, de regulă, valori foarte mari, chiar și amânarea câtorva proiecte poate influența semnificativ statisticile județene.

Au investit mai mult firmele private?

Nu neapărat.

Datele arată că firmele private au ajuns să realizeze 73,2% din investițiile totale, față de 58,6% în urmă cu un an.

Acest lucru poate crea impresia că mediul privat a investit mai mult. În realitate, statisticile publicate indică doar ponderea în total, nu și valoarea absolută a investițiilor fiecărei categorii.

Este foarte posibil ca și firmele private să fi redus investițiile, însă într-un ritm mai lent decât sectorul public. În acest caz, ponderea lor în total crește automat, chiar dacă valoarea efectivă a investițiilor scade.

De ce se construiește mai mult, dar se cumpără mai puține utilaje?

O altă schimbare importantă privește destinația investițiilor.

În primul trimestru al anului:

60,3% din investiții au fost lucrări de construcții, față de 49,7% anul trecut;

din investiții au fost lucrări de construcții, față de 49,7% anul trecut; investițiile în utilaje și echipamente au scăzut de la 33% la 22,6%.

Acest lucru poate însemna că multe companii au continuat lucrări deja începute – hale industriale, depozite, spații comerciale sau sedii – însă au amânat achiziția de echipamente noi.

Din punct de vedere economic, investițiile în utilaje sunt cele care cresc productivitatea și competitivitatea unei firme. O reducere a acestora poate fi un semn de prudență în fața unui climat economic incert.

Ce spune creșterea investițiilor străine?

Ponderea investițiilor realizate de firme cu capital integral străin a crescut de la 2,2% la 5,1%.

Este un semnal pozitiv, însă trebuie interpretat cu rezervă. Procentul rămâne redus și nu indică neapărat sosirea unor investitori importanți. Creșterea poate fi explicată și prin diminuarea mai accentuată a investițiilor din alte sectoare.

Este un semnal de alarmă?

Scăderea de peste 31% a investițiilor este, fără îndoială, un indicator care merită urmărit. Investițiile reprezintă motorul dezvoltării economice: ele generează locuri de muncă, extind capacitățile de producție și contribuie la creșterea veniturilor pe termen lung.