Cum creezi un climat interior mai plăcut, cu produsele Leroy Merlin

Confortul dintr-o locuință nu se măsoară doar în grade. Aceeași temperatură poate fi plăcută sau insuportabilă, în funcție de trei parametri pe care rareori îi urmărim: cât de curat este aerul, cât de umed este și cât de bine circulă. Un climat interior sănătos se obține gestionând toate trei — nu doar termostatul.

Aerul curat: ce respiri opt ore pe noapte

Aerul din interior este, în multe cazuri, mai încărcat decât cel de afară. Praful fin, particulele de la gătit, compușii volatili emiși de mobilierul nou, polenul intrat pe fereastră și părul de animale se acumulează într-un spațiu închis, mai ales iarna, când aerisim mai rar.

Un purificator aer cu filtru HEPA reține particulele de sub 0,3 microni — exact cele care ajung cel mai adânc în plămâni și care nu se depun singure pe suprafețe.

Două criterii fac diferența la cumpărare. Primul este CADR-ul (rata de aer curat livrat), care trebuie corelat cu suprafața camerei: un aparat subdimensionat va filtra aerul prea lent ca să conteze. Al doilea este tipul de filtru — un strat de cărbune activ, adăugat celui HEPA, este necesar dacă te deranjează mirosurile sau lucrezi într-o zonă cu trafic auto intens. Pe leroymerlin.ro poți compara specificațiile tehnice ale diferitelor modele și alege varianta potrivită în funcție de dimensiunea încăperii și de nevoile locuinței.

Umiditatea: parametrul ignorat care strică tot

Un aer prea umed face ca 22 de grade să pară reci și lipicioase. În plus, favorizează mucegaiul, acarienii și condensul pe geamuri — semnalul clasic că ceva nu funcționează.

Dezumidificatoare moderne mențin automat umiditatea relativă în zona optimă de 40–60%, prin higrostat integrat. Efectul se simte imediat: hainele se usucă mai repede, geamurile rămân limpezi, iar senzația termică se îmbunătățește fără să atingi centrala.

Zonele-problemă sunt aproape mereu aceleași: baia fără ventilație, bucătăria în care se gătește zilnic, camera în care se usucă rufele și demisolurile. Un aparat mobil, mutat între ele, rezolvă adesea o casă întreagă.

Temperatura: eficiență, nu doar răcire

Vara, un aparat de aer conditionat devine indispensabil — dar diferența dintre un aparat bine ales și unul aleatoriu se vede atât în confort, cât și în factură.

Dimensionarea se face în BTU, raportat la suprafață: aproximativ 9.000 BTU pentru o cameră de până la 20 mp, 12.000 BTU pentru 20–30 mp. Un aparat supradimensionat pornește și se oprește des, ceea ce înseamnă temperatură instabilă și uzură accelerată.

Caută tehnologia inverter — modulează turația compresorului și reduce semnificativ consumul — și verifică nivelul de zgomot al unității interioare, mai ales dacă montezi aparatul într-un dormitor. Multe modele funcționează și în regim de pompă de căldură, oferind încălzire eficientă în sezonul de tranziție.

Un climat interior plăcut nu vine dintr-un singur aparat, ci din echilibrul dintre aer curat, umiditate controlată și temperatură stabilă. Sunt trei parametri — și, odată reglați, nu-i mai observi. Exact așa trebuie să fie. Pentru cei care își doresc să îmbunătățească confortul locuinței, leroymerlin.ro oferă o gamă variată de echipamente pentru tratarea aerului, controlul umidității și climatizare, astfel încât fiecare spațiu să poată fi adaptat în funcție de necesitățile familiei.